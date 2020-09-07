Главная причина удешевления огурцов - увеличение предложения этого овоща на рынке и невысокий спрос на него.

Ключевые игроки рынка не исключают дальнейшее ценовое снижение в сегменте тепличного огурца.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Тепличные комбинаты Украины вынуждены снижать отпускные цены на огурцы. Причина - увеличение предложения огурца на рынке и невысокий спрос в этом сегменте", - говорится в сообщении.

Сколько хотят за килограмм огурцов

Отмечается, что на сегодня тепличные комбинаты предлагают огурец по 12-19 гривень/килограмм, что в среднем на 26% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Что будет с ценами на огурцы дальше

"Стоит отметить, что сейчас цена на тепличный огурец в Украине в среднем в 1,7 раза выше, чем в начале сентября прошлого года. Однако, по прогнозам, цена на огурец в сентябре и в дальнейшем будет падать, поскольку предложение этого зеленого овоща будет только увеличиваться ", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Ранее аграрии сообщали, что Украина впервые за свою историю импортировала огурцы в июле.

В частности, доля ввезенной тепличной продукции даже в разгар сезона начала увеличиваться.

Такое нетипичное для Украины тенденция наблюдается второй год подряд.

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Автор: УНИАН