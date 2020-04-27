Угроза мирового голода "библейских масштабов" - шанс для Украины накормить планету

Анна Нагорная

На днях Организация Объединенных Наций предрекла миру, переживающему пандемию коронавируса, «голод библейских масштабов» – худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны и потенциальную голодную смерть для 265 миллионов человек. Где-то в Индии люди уже начинают калечить друг друга в очередях за порцией риса. Конечно, европейской житнице Украине голод не грозит: аграрная трудолюбивая страна сможет себя полностью прокормить и, пользуясь случаем, при правильной организации сможет даже помочь накормить голодающие страны и выйти на новые рынки сбыта.

Из-за возможных глобальных проблем с поставками продуктов питания Всемирная торговая организация призвала страны не сокращать аграрный экспорт и как можно скорее снять барьеры для перемещения работников сельского хозяйства, чтобы урожай не сгнил на полях.

Украина, один из крупнейших в Европе и мире поставщиков зерновых, курятины, растительного масла и других базовых продуктов, этот призыв поддержала. Более того, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что наша страна может и будет увеличивать экспорт продовольствия и скоро начнет переговоры с нуждающимися государствами. Тем более, что валютные поступления во время экономического кризиса еще как нужны.

Увеличение экспорта произойдет за счет продажи запасов для внутреннего потребления и придется выбирать: накормить своих граждан или доказать миру, что мы – надежный поставщик.

И в то же время, наша страна уже отправила на внешние рынки почти весь запланированный на экспорт объем пшеницы. В правительстве призадумались о том, чтобы притормозить поставки традиционного экспортного товара – кукурузы, припася ее немного для собственных нужд. Настораживает и то, что будущий урожай 2020 года ожидается профильным министерством на двадцать процентов меньше рекордного прошлогоднего.

Это значит, что обещанное увеличение экспорта произойдет за счет продажи запасов для внутреннего потребления и придется выбирать: накормить своих граждан или доказать миру, что мы – надежный поставщик. Того и гляди, придется снять запрет на экспорт любимой украинцами гречки ради поддержания хорошего имиджа в мире.

Генетическая память о голоде и дефицитах советских времен дала о себе знать, и весной украинцы массово поехали в села сажать картошку и прочий огород.

В общем, у власти нет единого мнения на этот счет. Но точно можно сказать: пока ситуация с продовольствием в стране не критическая, рынок изобилует украинскими и импортными товарами, а люди перестали сгребать с полок магазинов крупы и туалетную бумагу, искусственно создавая их дефицит. У нас есть недостаток другого рода – денег и социальной ответственности, ведь многие продолжают ходить без масок и прогуливаться в парках вопреки запрету, чем увеличивают вероятность продления карантина.

Из-за карантина не работают продовольственные рынки, а фермеры просто-напросто выбрасывают на помойку тонны овощей и фруктов, которых негде и некому продавать. Это сокращает стимулы для селян отводить под овощи значительные участки земли, а это значит, что осенью и до следующего лета плодоовощной продукции в нашей стране будет мало и стоить она будет неприлично дорого.

В этой связи генетическая память о голоде и дефицитах советских времен дала о себе знать, и весной украинцы массово поехали в села сажать картошку и прочий огород.

Столкнувшись с неизвестной болячкой и длительной изоляцией всего мира, уже не знаешь, чего ждать дальше. Многие остались без работы, государство хоть и помогает финансово, но крайне мало, так что украинцам как обычно приходится полагаться только на самих себя.

Почему-то верится, что наши-то изобретательные и трудолюбивые люди всегда смогут себя прокормить, в том числе и в условиях коронакризиса. А миру нужно помочь, чем сможем. Не зерном – так рабочей силой, что уже доказали первые в этом году украинцы заробитчане, отправившиеся в Финляндию на сбор ягод. С распростертыми объятиями после карантина ждут наших аграрных рабочих и многие соседние страны. И стоит отметить, что “в Польшу на клубнику” в нынешних реалиях звучит уже не постыдно, а даже как-то благородно и по-волонтерски.

Надвигающийся на планету Земля голод «библейских масштабов» может быть остановлен с нашей помощью. Активизировать экспорт продуктов питания сейчас крайне важно. Мы аграрная страна, и это вовсе не стыдно! Это жирный плюс, ведь кушать хочется всем и всегда. К тому же, Украина производит зерновых, мяса и других основных продуктов питания намного больше, чем потребляет. А где-то в Азии в это время голодные люди продолжают калечить друг друга в очереди за порцией риса…