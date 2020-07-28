Украина увеличила экспорт агропродукции в Азию

Основными рынками сбыта отечественной агропродукции остаются четыре региона - страны Азии, Африки, Европейского Союза и СНГ...

В первом полугодии 2020 года Украина смогла увеличить объемы экспорта продуктов питания только в страны Азии.

Об этом сообщили в Институте аграрной экономики.

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Последствия карантина

По данным Государственной службы статистики Украины, экспорт агропродовольственной продукции в январе-июне 2020 года остался почти на уровне прошлогодних показателей за соответствующий период (+$0,1 млрд) и составил $10,4 млрд. Такая ситуация является следствием негативного влияния введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.

По подсчетам ученых Института аграрной экономики, доля экспорта агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины по результатам шести месяцев 2020 года превышает 45%.

Основные рынки сбыта

Основными рынками сбыта отечественной агропродукции остаются четыре региона - страны Азии, Африки, Европейского Союза и СНГ. В первом полугодии 2020 года их суммарная доля составила более 97% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции, отметил ученый.

По словам заместителя директора Института аграрной экономики Николая Пугачева, в условиях пандемии только Азия смогла нарастить объемы зарубежных поставок отечественных продуктов питания. За первое полугодие 2020 года азиатские страны закупили украинского продовольствия более чем на $4,9 млрд, превысив прошлогодний показатель на 14,5%, отметил ученый. Доля Азии за этот период составила 47,4% от общего экспорта аграрной продукции.

Доля европейских стран в зарубежных поставках агропродукции из Украины уменьшилась до 28,7%. За январь-июнь 2020 года они закупили украинского продовольствия почти на $3 млрд, а за соответствующий период прошлого года - на $3,4 млрд.

Объемы экспорта в страны Африки остались почти на уровне соответствующего периода прошлого года и составили около $1,6 млрд. Доля этого региона составила 15,2% в общем экспорте аграрной продукции из Украины.

После незначительного оживления экспорта отечественной сельхозпродукции в страны СНГ, которое произошло в 2017 и 2018 годах, наблюдается нисходящая тенденция. Страны этого региона за январь-июнь 2020 года импортировали украинского продовольствия на $0,6 млрд, что составило 6% от общего экспорта аграрной продукции.

Как менялась ситуация

Украина в январе-марте 2020 года увеличила экспорт агропродукции до 5,7 миллиарда долларов, что на 6% больше по сравнению с тремя месяцами прошлого года.

В январе-июне Украина экспортировала агропродукции на 10,271 млрд долл., что на 1,1% больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 млрд долл. – почти на 20% больше, чем годом ранее.

Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 млрд долл.

Украина в январе-июне 2020 года увеличила импорт агропродукции до 3,2 млрд долл., что на 0,4 млрд, или на 12,3%, больше, чем за первое полугодие 2019 года.

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