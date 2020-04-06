Урожай зерновых и масличных в Украине может составить 95 миллионов тонн - эксперт

Экспорт зерновых оценивается в 52,3 миллиона тонн.

Урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2020 году может составить 95 миллионов тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба аналитического агентства АПК-Информ со ссылкой на аналитика Андрея Купченко.

"Что касается прогнозов будущего урожая, то они достаточно оптимистичны. Первые расчеты дают нам цифру в 95 миллионов тонн общего производства зерновых и масличных культур. В том числе 72,2 миллиона тонн зерна и 22,8 миллиона тонн масличных культур", - приводятся слова Купченко.

По словам эксперта, экспортный потенциал зерна в будущем маркетинговом сезоне (июль 2020 - июнь 2021) оценивается в 52,3 миллиона тонн. При этом поставки ключевого продукта в масличном сегменте – подсолнечного масла – могут достичь 6 миллионов тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил рекордные 75 миллионов тонн, из которых 54 миллиона тонн будут экспортированы на внешние рынки в 2019-2020 маркетинговом сезоне (июль 2019 - июнь 2020).

Кроме того, урожай подсолнечника в 2019 году достиг 14,6 миллиона тонн, рапса - 3,3 миллиона тонн