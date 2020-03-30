Голодные игры. Грозит ли Украине продовольственный кризис

Эпидемия коронавируса и введенный властями жесткий карантин, который продлится как минимум до конца апреля, стали серьезным испытанием для Украины и ее граждан. Многие остались без работы или были вынуждены уйти в отпуск за свой счет, а кому-то до конца вынужденной изоляции может не хватить денег даже на питание.

В стране закрыты продовольственные рынки, но продолжают работать продуктовые магазины и супермаркеты, которые фактически получили карт-бланш диктовать свою ценовую политику лишенным выбора покупателям.

Основные продукты питания начали стремительно дорожать с начала марта. Антимонопольный комитет Украины зафиксировал рост цен в регионах страны: на гречневую крупу – более чем на половину, пшено – на четверть, сахар – на шестнадцать процентов. Значительно подорожали в розничных сетях и овощи: почти на шестьдесят процентов картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.

Общенациональная сеть социальных супермаркетов «АТБ» подняла цены на крупы и так называемые овощи «борщевого набора» и объяснила этот рост поднятием отпускных цен со стороны поставщиков.

«Это объясняется значительным ростом затрат на производство продукции, связанным с карантинными мерами и строгими ограничениями, а также с изменением цен на все импортные составляющие себестоимости товара, что связано с девальвацией гривни», - заявил генеральный директор «АТБ» Борис Марков.

Закрытие рынков создало проблемы для тех поставщиков и фермеров, которые никогда не работали с крупными торговыми сетями, а также вызвало дефицит некоторых фруктов и овощей, на закупке который супермаркеты не специализируются.

Однако, с другой стороны, как сообщают ритейлеры, запасов, например, лимонов и чеснока в Украине достаточно: их просто негде продавать, ведь у нас в стране большинство овощей и фруктов продается на рынках, а в той же пострадавшей от коронавируса Италии – около десяти процентов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже постфактум анонсировал принятие жестких мер по недопущению роста цен на продукты и товары первой необходимости, но пока снижения выросших цен не наблюдается.

«Мой средний чек за продукты на пару дней вырос где-то на пятьдесят гривен, и это только за самые необходимые продукты – пятилитровый бутыль воды, хлеб, молоко и особенно фрукты», - поделилась наблюдениями полтавчанка Елена.

Посевная в условиях форс-мажора

Переживаемый страной катаклизм заставил многих сограждан обратить внимание на базовые потребности. Обеспечение едой является среди них одним из важнейших. И многие начали задавать вопросы: доживем ли мы без голода до нового урожая, и может ли национальный аграрный комплекс накормить сорокамиллионную страну и не потерять при этом статус крупного мирового экспортера продовольствия и одного из основных поставщиков валюты в Украину.

Благодаря теплой зиме, посевная кампания в этом году началась довольно рано, в середине марта, но в самый разгар весенне-полевых работ правительство объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране, ввело, а затем продлило до конца апреля карантин.

Главной задачей для аграрных холдингов и фермерских хозяйств стала организация работы в новых кризисных условиях. Необходимо одновременно решать, казалось бы, несопоставимые задачи: минимизировать социальные контакты и, в то же время, обеспечить проведение целого комплекса работ, связанных с посевной кампанией.

«Если выпадает из рабочего ритма один из сотрудников, людей, с кем он контактировал, придется отправить на самоизоляцию. И тут уже вопрос: кем их заменить? Ведь агротехника становится сложной, людей нужно обучать определенный период», - отмечает президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса.

Неожиданная подмога может подойти со стороны вынужденно вернувшихся на родину тысяч «заробитчан». Большинство из них едва ли в ближайшие месяцы снова уедут на сезонные полевые работы в европейские страны. Поэтому недостаток рабочих рук во время посевной они смогут восполнить, но многим из них, возможно, потребуется экспресс-обучение.

Другой вызов для национальных аграрных производителей: значительная импортозависимость нашей посевной. Львиную долю семян, удобрений и средств защиты растений (СЗР) Украина закупает за границей, а из-за логистических трудностей и очередного падения гривни сейчас такие товары обойдутся намного дороже, чем в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, обеспеченность сельхозпредприятий СЗР составляет порядка семидесяти процентов от потребности.

«Такой уровень обеспеченности является достаточным для осуществления комплекса мер защиты сельскохозяйственных культур в ранневесенний период 2020 года», — отметили в Госпродпотребслужбе.

Однако, что будет в более поздний период, в ведомстве не уточнили.

Пока, по словам участников рынка, введенный в середине марта карантин не сильно повлиял на ход весенне-полевых работ.

«Фактор неопределенности все еще господствует на всех рынках – и глобальных, и региональных. На этом фоне посевная стартовала очень неплохо во всех областях Украины. Негативное влияние карантина на себестоимость агробизнеса пока минимально», – считает генеральный директор консалтинговой компании «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов.

Продовольственная безопасность

Согласно постановлению правительства, на период карантина должны бесперебойно работать критически важные для продовольственной безопасности предприятия сферы сельского хозяйства и пищевой промышленности. Но как это обеспечить в условиях расширяющейся эпидемии?

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сейчас обсуждает с профильными ассоциациями инструкции для животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий о том, как действовать в случае выявления заболевших коронавирусом сотрудников.

«Мы разрабатываем идею временного введения на таких объектах круглосуточного режима биобезопасности и другие рекомендации, чтобы дать возможность работать, ведь откорм животных необходимо продолжать, также как и производить продукты питания», – сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий.

Пока чиновники и эксперты думают над правилами работы в новых условиях, многие компании запаслись антисептиками и внедрили собственные правила безопасности на производстве.

Например, крупнейший в Украине производитель курятины агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) проводит постоянный скрининг температуры и не пускает на работу сотрудников с любыми респираторными заболеваниями, а работников, прибывших из командировки или отпуска за пределами Украины, отправляет в обязательную самоизоляцию.

Также большинство производителей хлеба и мучных изделий начали выпускать продукцию исключительно в упаковке; это же теперь делают и супермаркеты с собственной выпечкой.

И, вероятно, эта традиция закрепится в торговле надолго и предотвратит попадание в продукты целого ряда вирусов и бактерий даже после окончания пандемии.

Без паники, еды хватит на всех!

Как уверяют в Таможенной службе, причин для продовольственной паники и массовой скупки продуктов питания нет. Украина только за первую половину марта увеличила импорт продуктов питания на треть – до почти 160 тысяч тонн.

Данные Госстата свидетельствуют, что на отечественных складах остается вдоволь запасов фруктов, овощей и зерновых.

Но спрос на аграрную продукцию не утихает и за пределами Украины, стимулируя повышение цен и на национальном рынке.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) считают, что распространение коронавируса грозит сокращением мирового производства еды и ее закономерным подорожанием.

Причем, проблема будет возникать, скорее, не в том, что аграрные производители начали производить меньше продуктов питания, а в том, что эта еда из-за логистических проблем может не попасть ко всем категориям потребителей во всех странах мира.

«Уже с апреля-мая могут начаться сбои в поставках продовольствия. Цены на мясо, фрукты и овощи могут резко вырасти. Если в начале эпидемии наблюдался панический рост спроса, то вслед за падением доходов населения он постепенно будет снижаться, что приведет к сокращению производства», - говорится в сообщении ФАО.

Пока что украинское правительство не собирается ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других товаров, по поставкам которых Украина является мировым лидером. Ведь последствия таких ограничений были бы катастрофическими для бизнеса и перекрыли бы важный канал поступления валюты в страну.

Тем временем, пекари и мукомолы предупреждают, что цены на хлеб для украинцев в ближайшее время могут вырасти на двадцать процентов из-за роста мировых цен на пшеницу. Отметим, что Украина уже экспортировала почти восемнадцать миллионов тонн пшеницы из двадцати восьми миллионов тонн урожая 2019 года.

И тут уже выбор остается за производителями: снабжать внутренний рынок или более выгодно продать свое зерно за валюту, при том, что курс доллара подскочил до 28 гривен.

Возможно, в этих условиях в головах многих украинцев стала созревать мысль: этой весной лично заняться продовольственной безопасностью своих семей – в апреле и мае выйти на огороды и посадить необходимые овощи и зелень.

Эксперты же уверены, что аграрный сектор сейчас, несмотря на все сложности, находится в лучшем положении даже по сравнению со многим другими секторами и в состоянии накормить страну, а, при благоприятной ситуации, и миллионы голодающих во всем мире.

«В такой ситуации, когда все очень неопределенно, прогнозировать трудно. Но базовые ценности, даже если имеем самую худшую ситуацию со времен Второй мировой войны, останутся неизменными – продукты питания нужны ежедневно, в отличие от почти всего прочего», – считает экономист ФАО Андрей Ярмак.

Понимая это, Украина, как и многие другие страдающие от пандемии страны, не останавливает производство ключевых ресурсов, в первую очередь, продуктов питания.

Но будет ли кого кормить после преодоления этой болезни, с учетом провальной медицинской системы и растущей безработицы, это уже совсем другой вопрос.

Анна Нагорная