УНИАН выяснял, насколько в Украине вырастут цены на продовольствие / фото УНИАН

Голодные игры. Грозит ли Украине продовольственный кризис

Анна Нагорная
16:55, 30 марта 2020
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Пандемия коронавируса поставила перед продовольственной системой страны сложную задачу: обеспечить украинцев продуктами первой необходимости в условиях карантина и жесткой экономии. Хватит ли у аграрного сектора запаса прочности, чтобы пройти это испытание, и насколько вырастут цены на продовольствие, разбирался УНИАН.

УНИАН выяснял, насколько в Украине вырастут цены на продовольствие / фото УНИАН

Эпидемия коронавируса и введенный властями жесткий карантин, который продлится как минимум до конца апреля, стали серьезным испытанием для Украины и ее граждан. Многие остались без работы или были вынуждены уйти в отпуск за свой счет, а кому-то до конца вынужденной изоляции может не хватить денег даже на питание.

В стране закрыты продовольственные рынки, но продолжают работать продуктовые магазины и супермаркеты, которые фактически получили карт-бланш диктовать свою ценовую политику лишенным выбора покупателям.

Основные продукты питания начали стремительно дорожать с начала марта. Антимонопольный комитет Украины зафиксировал рост цен в регионах страны: на гречневую крупу – более чем на половину, пшено – на четверть, сахар – на шестнадцать процентов. Значительно подорожали в розничных сетях и овощи: почти на шестьдесят процентов картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.

Общенациональная сеть социальных супермаркетов «АТБ» подняла цены на крупы и так называемые овощи «борщевого набора» и объяснила этот рост поднятием отпускных цен со стороны поставщиков.

«Это объясняется значительным ростом затрат на производство продукции, связанным с карантинными мерами и строгими ограничениями, а также с изменением цен на все импортные составляющие себестоимости товара, что связано с девальвацией гривни», - заявил генеральный директор «АТБ» Борис Марков.

Закрытие рынков создало проблемы для тех поставщиков и фермеров, которые никогда не работали с крупными торговыми сетями, а также вызвало дефицит некоторых фруктов и овощей, на закупке который супермаркеты не специализируются.

Однако, с другой стороны, как сообщают ритейлеры, запасов, например, лимонов и чеснока в Украине достаточно: их просто негде продавать, ведь у нас в стране большинство овощей и фруктов продается на рынках, а в той же пострадавшей от коронавируса Италии – около десяти процентов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже постфактум анонсировал принятие жестких мер по недопущению роста цен на продукты и товары первой необходимости, но пока снижения выросших цен не наблюдается.

«Мой средний чек за продукты на пару дней вырос где-то на пятьдесят гривен, и это только за самые необходимые продукты – пятилитровый бутыль воды, хлеб, молоко и особенно фрукты», - поделилась наблюдениями полтавчанка Елена.

Посевная в условиях форс-мажора

Переживаемый страной катаклизм заставил многих сограждан обратить внимание на базовые потребности. Обеспечение едой является среди них одним из важнейших. И многие начали задавать вопросы: доживем ли мы без голода до нового урожая, и может ли национальный аграрный комплекс накормить сорокамиллионную страну и не потерять при этом статус крупного мирового экспортера продовольствия и одного из основных поставщиков валюты в Украину.

Благодаря теплой зиме, посевная кампания в этом году началась довольно рано, в середине марта, но в самый разгар весенне-полевых работ правительство объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране, ввело, а затем продлило до конца апреля карантин.

Главной задачей для аграрных холдингов и фермерских хозяйств стала организация работы в новых кризисных условиях. Необходимо одновременно решать, казалось бы, несопоставимые задачи: минимизировать социальные контакты и, в то же время, обеспечить проведение целого комплекса работ, связанных с посевной кампанией.

«Если выпадает из рабочего ритма один из сотрудников, людей, с кем он контактировал, придется отправить на самоизоляцию. И тут уже вопрос: кем их заменить? Ведь агротехника становится сложной, людей нужно обучать определенный период», - отмечает президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса.

Неожиданная подмога может подойти со стороны вынужденно вернувшихся на родину тысяч «заробитчан». Большинство из них едва ли в ближайшие месяцы снова уедут на сезонные полевые работы в европейские страны. Поэтому недостаток рабочих рук во время посевной они смогут восполнить, но многим из них, возможно, потребуется экспресс-обучение.

D самый разгар весенне-полевых работ правительство объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране / Фото УНИАН

Другой вызов для национальных аграрных производителей: значительная импортозависимость нашей посевной. Львиную долю семян, удобрений и средств защиты растений (СЗР) Украина закупает за границей, а из-за логистических трудностей и очередного падения гривни сейчас такие товары обойдутся намного дороже, чем в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, обеспеченность сельхозпредприятий СЗР составляет порядка семидесяти процентов от потребности.

«Такой уровень обеспеченности является достаточным для осуществления комплекса мер защиты сельскохозяйственных культур в ранневесенний период 2020 года», — отметили в Госпродпотребслужбе.

Однако, что будет в более поздний период, в ведомстве не уточнили.

Пока, по словам участников рынка, введенный в середине марта карантин не сильно повлиял на ход весенне-полевых работ.

«Фактор неопределенности все еще господствует на всех рынках – и глобальных, и региональных. На этом фоне посевная стартовала очень неплохо во всех областях Украины. Негативное влияние карантина на себестоимость агробизнеса пока минимально», – считает генеральный директор консалтинговой компании «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов.

Продовольственная безопасность

Согласно постановлению правительства, на период карантина должны бесперебойно работать критически важные для продовольственной безопасности предприятия сферы сельского хозяйства и пищевой промышленности. Но как это обеспечить в условиях расширяющейся эпидемии?

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сейчас  обсуждает с профильными ассоциациями инструкции для животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий о том, как действовать в случае выявления заболевших коронавирусом сотрудников.

«Мы разрабатываем идею временного введения на таких объектах круглосуточного режима биобезопасности и другие рекомендации, чтобы дать возможность работать, ведь откорм животных необходимо продолжать, также как и производить продукты питания», – сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий.

Пока чиновники и эксперты думают над правилами работы в новых условиях, многие компании запаслись антисептиками и внедрили собственные правила безопасности на производстве.

Например, крупнейший в Украине производитель курятины агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) проводит постоянный скрининг температуры и не пускает на работу сотрудников с любыми респираторными заболеваниями, а работников, прибывших из командировки или отпуска за пределами Украины, отправляет в обязательную самоизоляцию.

Также большинство производителей хлеба и мучных изделий начали выпускать продукцию исключительно в упаковке; это же теперь делают и супермаркеты с собственной выпечкой.

И, вероятно, эта традиция закрепится в торговле надолго и предотвратит попадание в продукты целого ряда вирусов и бактерий даже после окончания пандемии.

Большинство производителей хлеба и мучных изделий начали выпускать продукцию исключительно в упаковке / Фото УНИАН

Без паники, еды хватит на всех!

Как уверяют в Таможенной службе, причин для продовольственной паники и массовой скупки продуктов питания нет. Украина только за первую половину марта увеличила импорт продуктов питания на треть – до почти 160 тысяч тонн.

Данные Госстата свидетельствуют, что на отечественных складах остается вдоволь запасов фруктов, овощей и зерновых.

Но спрос на аграрную продукцию не утихает и за пределами Украины, стимулируя повышение цен и на национальном рынке.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) считают, что распространение коронавируса грозит сокращением мирового производства еды и ее закономерным подорожанием.

Причем, проблема будет возникать, скорее, не в том, что аграрные производители начали производить меньше продуктов питания, а в том, что эта еда из-за логистических проблем может не попасть ко всем категориям потребителей во всех странах мира.

«Уже с апреля-мая могут начаться сбои в поставках продовольствия. Цены на мясо, фрукты и овощи могут резко вырасти. Если в начале эпидемии наблюдался панический рост спроса, то вслед за падением доходов населения он постепенно будет снижаться, что приведет к сокращению производства», - говорится в сообщении ФАО.

Пока что украинское правительство не собирается ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других товаров, по поставкам которых Украина является мировым лидером. Ведь последствия таких ограничений были бы катастрофическими для бизнеса и перекрыли бы важный канал поступления валюты в страну.

Тем временем, пекари и мукомолы предупреждают, что цены на хлеб для украинцев в ближайшее время могут вырасти на двадцать процентов из-за роста мировых цен на пшеницу. Отметим, что Украина уже экспортировала почти восемнадцать миллионов тонн пшеницы из двадцати восьми миллионов тонн урожая 2019 года.

Пока что украинское правительство не собирается ограничивать экспорт зерновых культур / Иллюстрация REUTERS

И тут уже выбор остается за производителями: снабжать внутренний рынок или более выгодно продать свое зерно за валюту, при том, что курс доллара подскочил до 28 гривен.

Возможно, в этих условиях в головах многих украинцев стала созревать мысль: этой весной лично заняться продовольственной безопасностью своих семей – в апреле и мае выйти на огороды и посадить необходимые овощи и зелень.

Эксперты же уверены, что аграрный сектор сейчас, несмотря на все сложности, находится в лучшем положении даже по сравнению со многим  другими секторами и в состоянии накормить страну, а, при благоприятной ситуации, и миллионы голодающих во всем мире.

«В такой ситуации, когда все очень неопределенно, прогнозировать трудно. Но базовые ценности, даже если имеем самую худшую ситуацию со времен Второй мировой войны, останутся неизменными – продукты питания нужны ежедневно, в отличие от почти всего прочего», – считает экономист ФАО Андрей Ярмак.

Понимая это, Украина, как и многие другие страдающие от пандемии страны, не останавливает производство ключевых ресурсов, в первую очередь, продуктов питания.

Но будет ли кого кормить после преодоления этой болезни, с учетом провальной медицинской системы и растущей безработицы, это уже совсем другой вопрос.

Анна Нагорная

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