Прощай, Буренка, или почему обмелели молочные реки Украины

Производство молока в Украине падает из года в год, но в 2019 году оно впервые за историю независимости государства опустилось ниже десяти миллионов тонн, сократившись за двенадцать месяцев на четыре процента. И это происходило на фоне роста большинства других отраслей животноводства, таких как производство яиц, мяса и даже улиток.

Поголовье крупного рогатого скота за прошлый год сократилось почти на шесть процентов: сейчас в Украине немного больше трех миллионов дойных коров.

Традиционная для украинского села отрасль, имеющая многовековую историю и связанная с жизнями тысяч сельских семей, оказалась на грани банкротства. Выращивать и заботится за домашней рогатой кормилицей в Украине XXI века оказалось невыгодно.

Многие селяне, державшие коров в своих домашних хозяйствах, были вынуждены их продавать, а специализирующиеся на молочном производстве предприятия вырезали коров из-за проблем с выплатами дотаций в условиях сокращения государственной поддержки.

Похоже, тенденция сокращения поголовья коров будет иметь продолжение и в наступившем году. В 2019 году на поддержку животноводства, включая, молочную отрасль из госбюджета выделили более трех миллиардов гривен, то уже в 2020 на эти направления будет направлен только миллиард.

Кризис молочной отрасли очевиден. Есть ли у властей понимание: каким образом из него выбираться? Попытаемся разобраться.

Засилье импорта

Несмотря на сокращение производства молока в масштабах всей страны, объемы потребления молочной продукции в Украине не сокращаются. По результатам прошлого года в стране было произведено порядка 9,7 миллиона тонн молока. Институт аграрной экономики прогнозирует, что производство молока в Украине до 2030 года может упасть до восьми с половиной миллионов тонн.

Объемы потребления молочной продукции сложно точно подсчитать, но по оценкам председателя совета директоров Союза молочных предприятий Вадима Чагаровского, ежегодное потребление на одного гражданина страны составляет порядка 185 – 200 килограммов “молочки” в год.

И хотя импортные сыры уже давно составляют пятую часть от всего предложения сыров в Украине, то теперь полки супермаркетов все чаще занимают польские или белорусские йогурты и даже кефир.

В последние годы мировой рынок отреагировал на дефицит молока в Украине и заполнил его уже готовыми, и главное, недорогими молочными продуктами с высокой добавленной стоимостью, такими как твердый сыр, сливочное масло, сгущенка, сливки, десерты и тому подобное.

В общей сложности, импорт Украиной всех видов молочных продуктов в 2019 году увеличился почти в два раза. В то же время, украинские производители выпустили в 2019 году разнообразной молочной продукции в объеме 1,6 миллиона тонн, что на 45 тысяч тонн меньше, чем годом ранее.

Чагаровский считает, что государственная поддержка отрасли должна проявляться, в первую очередь, в виде ограничений ввоза молочных продуктов из-за границы.

По его словам, необходимо ввести зеркальные квоты со странами Европейского Союза.

«Например, США ввели квоту на импорт молочных продуктов в размере от двух процентов от всего рынка. Турция ввела пошлину на импортные молочные продукты до 180 процентов от цены», – отметил эксперт.

Представители отрасли считают, что если сегодня не предпринять действенных шагов по ее спасению, то уже через несколько лет страна будет полностью зависимой от импортной «молочки», которая окончательно добьет украинских производителей.

Впрочем, предложение представителей отрасли об установлении квот на импорт молочной продукции однозначно вызовет критику европейских партнеров и едва ли будет реализовано. Также надо понимать, что такие ограничения приведут к росту стоимости молочной продукции в украинских магазинах. Пока трудно себе представить правительство Украины, которое будет готово взять ответственность за реализацию такой рискованной стратегии.

Селяне теряют интерес и мотивацию

Владелица фермерского хозяйства на сто двадцать коров в Сумской области Татьяна имеет большой опыт в животноводстве. Она видит частичное решение проблем молочников в компенсации государством расходов на производство молока и реализацию продукции, которую фермеры продают молокоперерабатывающим заводам, расположенным в районных или областных центрах.

В частности, по ее мнению, государство могло бы отказаться от взимания налога на добавленную стоимость при реализации молока фермерами.

“Мы сдаем молоко на заводы по 9,40 гривен за литр, и могли бы получать полностью эти деньги, если б нам государство возвращало двадцать процентов уплаченного нами же налога. А так выходит 7,80 гривен за литр”, – сказала Татьяна.

При этом, по ее словам, государственные программы поддержки неэффективны и совсем не рассчитаны на мелких сельских производителей.

“Зато есть дотации на постройку доильных залов, покупку племенных коров – это все не для мелких фермеров. В нашем селе осталось три коровы, ну кто у нас будет строить большие комплексы?”, – жалуется Татьяна.

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Кандидат ветеринарных наук, эксперт по эффективному управлению животноводством Михаил Травецкий признает, что заниматься молочным скотоводством в украинских селах никто не хочет, и это становится серьезной проблемой для отрасли. И дело даже не в плохой программе дотаций, а в отсутствии системного подхода.

“Европа сидит на дотациях, но в Европе скотоводство невероятно развито. Но почему там выгодно, а у нас нет? Потому, что там люди действительно хотят заниматься этим. Фермер знает возраст каждой коровы, когда она последний раз отелилась. У нас же нет подхода: на фермах работают люди, которым уже нечем заняться. А у нас кто физически в селе остался? Дети и пенсионеры. Все уехали на заработки”, – поделился он печальными наблюдениями.

К сожалению, последние годы жители украинских сел вынуждены отказываться от содержания коров. Держать корову для себя – не рентабельно, а уж тем более тщетно пытаться заработать на реализации домашнего молока.

С 1 января вступили в силу новые требования к качеству молока, которые запретили заводам принимать молоко второго сорта от селян. Хотя, ввиду растущего дефицита, кое-где сырье низкого качества продолжает поступать на переработку.

Иллюзорные дотации

Сегодня продуктивно и прибыльно работать в молочной сфере Украины могут лишь крупные фермы с тысячами коров. У «среднячков» и небольших хозяйств на полсотни коров тоже есть определенные шансы выйти на рынок, особенно нишевой органической продукции, но при условии, что ферма хорошо механизирована, использует новейшие технологии и прошла сертификацию.

Лидерство на мировом молочном рынке давно держат Новая Зеландия с обилием зеленых пастбищ и комфортным климатом (в том числе, налоговым), а также США и Евросоюз. Эти игроки могут позволить себе перечислять миллиарды долларов дотаций фермерам и видят в этом скорее социальный, а не экономический эффект.

По подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития, государственная поддержка производителям молока в странах Евросоюза составляет восемнадцать центов на один евро реализованной молочной продукции, тогда как в нашей стране близка к нулю.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украине раздумывает о том, чтобы в текущем году создать систему помощи содержащим коров домашним хозяйствам. В частности, выделять до восьми тысяч гривен на одну «буренку». По мнению чиновников, это могло бы помочь фермерам не потерять молочное стадо и использовать более технологичные доильные аппараты, которые позволяли бы доить коров при соблюдении строгих санитарных норм.

Министерство также обещает выделять по сорок тысяч гривен начинающим фермерам, которые наберутся смелости заняться молочным производством. Пока только трудно представить, как все эти планы и намерения можно будет профинансировать на запланированный в госбюджете 2020 года один миллиард гривень.

Однако, сами селяне говорят, что из-за бюрократических и прочих препятствий не имеют большого желания обращаться за помощью к государству. А кто-то просто боится идти к чиновнику с просьбой о помощи.

Назад к истокам

«Зачем напрягаться, если можно просто купить в магазине?», – скажет какой-нибудь далекий от проблем жителей села миллениал.

Действительно, активно развивающаяся международная торговля и перепроизводство продуктов питания во многих странах позволяет уже нескольким поколениям горожан, проживающим в развитых странах мира, не знать, что такое голод или дефицит основных продуктов питания.

Однако молочная отрасль для многих живущих в селах украинцев – это возможность остаться работать в родном селе, а для кого-то - продолжение семейной традиции.

В истории выживания украинской нации место свиньи и коровы трудно переоценить. Это как часть нашего генофонда.

Исходя из социальной значимости для украинского села молочной отрасли правительство должно разработать комплексную систему ее поддержки.

«У правительства всегда есть выбор. Первое – это признать, что будущее стоит за промышленным производством, а молочное скотоводство населением сойдет на нет. Или второе, по каким-то человеческим соображениям не допустить такой сценарий и выделять дотации социального характера. Но для этого государству нужно намного больше денег, чем оно выделяет на молочную отрасль сейчас», - сказал УНИАН заместитель главы Украинской Аграрной Рады Михаил Соколов.

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Участники рынка и эксперты в перечне возможной помощи от государства называют организацию онлайн регистрирования животных, дистанционные возможности консультирования с ветеринарами, помощь в сертификации органической молочной продукции.

Одной из реализуемых идей может стать создание системы онлайн обучения фермеров.

Подспорьем для молочников может стать и тенденция развития зеленого, или сельского туризма в Украине. И как тут не вспомнить об исчезающем производстве сыра и молочных продуктов из молока овец, которое столетиями практиковалось в украинских Карпатах. Скажите, где сейчас можно найти настоящую карпатскую овечью брынзу?

Хотя во многих странах подобный абсолютно уникальный продукт стал бы раскрученным национальным брендом.

Как ни странно, пока развитию сельского туризма в Украине финансово помогают лишь Агентство США по международному развитию (USAID) и разные волонтерские организации. Приходит время подставит плечо и государству, и набирающим финансовую силу регионам.

Сейчас мы стоим перед сложным выбором. Если все будет развиваться как в последние годы, то молочное скотоводством населением скоро сойдет на нет. Будет развиваться лишь крупное промышленное производство молока. И тогда наши дети, внуки и правнуки смогут увидеть коров лишь в зоопарках. Печальная перспектива. Не так ли?

Анна Нагорная