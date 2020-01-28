ЕС выделит Украине 26 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства

Эти средства пойдут на «укрепление целевой цепочки стоимости в сельском хозяйстве и обеспечение доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ».

Европейский союз выделит Украине 26 млн евро на поддержку сельского хозяйства и малого фермерства.

Как сообщает Радио Свобода, соответствующее соглашение в Брюсселе подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Оливер Варгеи.

В частности, эти средства пойдут на «укрепление целевой цепочки стоимости в сельском хозяйстве и обеспечение доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ».

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Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

24 января Кабинет министров утвердил проект соглашения с Европейским Союзом о выделении 26 млн евро финансовой помощи для проведения земельной реформы в Украине.