В Раде назвали размер концентрации земли в одни руки

Размер концентрации одинаков как для физических, так и для юридических лиц.

Ограничение для покупки земли в одни руки в рамках законопроекта о рынке земли установлено ​​на уровне 10 тысяч гектаров.

Об этом заявил глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает РБК-Украина.

По его словам, после принятия во втором чтении закона о рынке земли для физических и юридических лиц будут действовать одинаковые ограничения на покупку земли.

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"По ограничению в одни руки установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров. Установлены следующие процедуры для определения этих 10 тысяч гектаров. То есть, одно физическое лицо не сможет иметь в собственности более 10 тысяч гектаров. Одно юридическое лицо не может иметь в собственности более 10 тыс. гектаров", - заявил Сольский.

Он отметил, что один гражданин Украины сможет купить только 10 тысяч гектаров, даже если у него дополнительно есть компания, которая может покупать землю как юридическое лицо.

"Что происходит если физическое лицо - гражданин Украины приобрел 1 тысячу гектаров и является одновременно учредителем юридического лица, на которое куплено 5 тысяч гектаров. Это значит, что в совокупности оно обладает уже 6 тысячами гектаров. Юридическое лицо или физлицо может докупить только 4 тысячи гектаров, чтобы вместе было 10", - рассказал Сольский.

Напомним, в аграрном комитете презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли. В частности, в итоговой версии говорится о том, что участниками рынка могут быть только физические лица - граждане Украины, юридические лица, которые учреждены гражданами Украины, государство и местная община.

Ранее УНИАН сообщал, что комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании в конце декабря рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли.

Добавим также, глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что для запуска рынка земли Верховной раде необходимо принять еще ряд документов, поэтому сам рынок начнет работать в конце 2020 года.