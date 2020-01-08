Аграрный сектор на пороге исторической реформы

Наиболее знаковым событием исторического масштаба в 2019 году для украинских аграриев стал долгожданный сдвиг в земельной реформе. Верховная Рада в декабре одобрила в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения и прервала двадцатилетнюю традицию под занавес года продлевать мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Сформированный в прошлом году по итогам досрочных выборов парламент проигнорировал призывы влиятельных противников земельной реформы, и мораторий прекратил действовать с наступлением нового 2020 года.

Борьба за украинскую землю в Верховной Раде привела к тому, что второе чтение законопроекта всячески оттягивали и в итоге отложили на несколько недель, а сам документ получил более четырех тысяч правок.

Рассматривать их депутаты будут уже в январе. И это будет решающим моментом для запуска рынка земли, который правительство планирует на октябрь 2020 года.

Что точно известно на сегодняшний день о модели будущего рынка: на нем пока не будет иностранцев. Землю смогут купить только украинцы, а граждане и компании из других стран получат такое право только, если даст согласие народ на всеукраинском референдуме. Запрет также затронет и украинские агрохолдинги с иностранным капиталом.

Также известно, что один собственник сможет иметь в совокупности не более 10 тысяч гектаров, сколько бы компаний и юридических лиц он не зарегистрировал. Это в двадцать раз меньше, чем изначально предлагавшаяся цифра, что должно защитить малых фермеров от массовой скупки участков крупными игроками аграрного рынка.

Цена за гектар, по прогнозам экспертов, в первый год после запуска рынка может достигать около двух тысяч долларов за гектар. Цифра может варьироваться в зависимости от области, состояния грунтов и конкуренции.

В будущем цена за гектар будет напрямую зависеть от кредитных ставок в Украине. Например, в Европе, где они практически нулевые, стоимость земли колеблется от двух-трех до нескольких десятков тысяч евро за гектар. Поэтому более дешевые и доступные деньги поспособствуют подорожанию земли в Украине.

К слову, Кабинет министров обещает снизить кредитные ставки для фермеров до уровня ниже пяти процентов. На программу поддержки агросектора в новом году обещают выделить почти четыре с половиной миллиарда гривен, и большая часть этих средств может уйти на компенсации по кредитам.

Кстати, эксперты не советуют торопиться с продажей земли тем, у кого есть паи, поскольку арендная плата также увеличится, и собственники смогут получить за нее больше денег.

Очередной рекорд

Несмотря на осеннюю засуху, урожай зерновых и масличных культур в ушедшем году превысил 75 миллионов тонн. Это почти на пять миллионов тонн больше, чем годом ранее, и превышает первоначальные прогнозы профильного ведомства.

Львиная доля украинского урожая пришлась на кукурузу, которой было собрано свыше 35 миллионов тонн, и пшеницу, валовый сбор которой достиг 28 миллионов тонн.

Впрочем, по мнению инсайдеров, реальный урожай зерновых и масличных культур в Украине может быть значительно больше и достигать ста миллионов тонн.

Экспорт нового урожая также может оказаться рекордным. В июле – декабре прошлого года аграрии поставили на внешние рынки более 30 миллионов тонн зерна – а это на треть больше, чем за аналогичны период предыдущего года. А впереди еще половина маркетингового сезона.

Сейчас на украинских полях закладывается неплохая основа для урожая озимых культур в 2020 году. Эксперты Гидрометцентра и аграрии говорят, что аномально теплый декабрь пошел на пользу этим культурам, большинство посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, а остаток холодного сезона, скорее всего, не принесет катастрофического похолодания.

Поэтому не исключено, что и в наступившем году в Украине будет новый рекорд урожая. В том числе, за счет выхода части зернового производства из тени, ведь теперь фермерам и аграрным объединениям придется работать более прозрачно, чтобы увеличить шансы получить кредиты и государственную помощь для покупки земли.

Менее радостные ожидания от 2020 года у молочных хозяйств, которые впервые в истории независимой Украины произвели меньше 10 миллионов тонн молока за год. По подсчетам аналитиков, в прошлом году поголовье коров в стране сократилось на четыре процента, а рентабельность производства молока продолжала падать.

Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение поголовья коров и рабочих мест на фермах, а отечественные магазины, к сожалению, подыскивают место на полках для более дешевого импортного молока. Но есть вероятность, что частная собственность на землю вместе с правом на ее покупку и продажу позволит фермерам уверенней стоять на ногах.

Конец государственной спиртовой монополии

По занавес 2019 года в Украине стартовала еще одна реформа, правда, несколько меньшего масштаба. В декабре президент Владимир Зеленский подписал закон о либерализации спиртовой отрасли. Таким образом, с 1 января в Украине перестала действовать государственная монополия, а право производить и продавать спирт, в том числе, на экспорт получили компании любой формы собственности при наличии лицензии.

Чтобы защитить отечественные компании, закон запрещает импортировать спирт до 2024 года, а производить алкогольные напитки для продажи внутри страны в течение этих четырех лет можно будет только из украинского сырья.

Также решено приватизировать заводы и промышленные мощности главного монополиста Украины холдинга “Укрспирт”. Правительство планирует пустить с молотка эти активы до середины 2021 года, получив в госбюджет от двух до трех миллиардов гривен.

Интересно, что во время аудита компании Минэкономики выяснило, что в рабочем состоянии находится лишь менее тридцати заводов из восьми десятков, а некоторые вообще стоят без крыш и стен.

После завершения приватизации «Укрспирта» с середины следующего года в Украине разрешат строить новые частные спиртзаводы.

Ликвидация Минагропрода и рост экспорта

Стоит отметить еще одно важное реформаторское событие ушедшего года – ликвидацию профильного Министерства аграрной политики и продовольствия. Новое правительство во главе с Алексеем Гончаруком снизило его статус до департамента в новосозданном Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В этой связи некоторые эксперты начали предупреждать о потере сильного аграрного лобби, пугать снижением экспорта и качества поставляемой продукции.

Тем не менее, прогнозы пессимистов, кажется, не сбываются.

Во второй половине прошлого года Украина начала поставлять мясную продукцию на новый для себя рынок – в Японию, а также выбрала вчетверо больше квот на поставки курятины в Европу в 2020 году.

Большим спросом начали пользоваться экзотические продукты украинского производства, такие как улитки.

В 2020 год Украина вошла с новыми перспективами экспорта, договорившись о поставках меда и рапса в Китай. Как отмечают участники рынка, у нашей страны есть серьезные намерения поставлять в Китай также и продукцию птицеводства.

Отечественные садоводы также начали поставки яблок в Бангладеш и получили квоты от Индии на экспорт фруктов в новом году. Еще одним открытием может стать мировой аграрный лидер - Канада, с которой Украина согласовала дополнительные торговые соглашения.

Поэтому можно полагать, что в 2020 году Украины расширит географию экспорта и ассортимент сельскохозяйственной и агропромышленной продукции на рынках, где она уже присутствует.

Внешнюю торговлю в наступившем 2020 году, безусловно, оживит и ожидаемый неплохой урожай зерновых. А запуск рынка земли, пусть и не привлечет в среднесрочной перспективе иностранные инвестиции в экономику, но позволит многим украинским фермерам стать настоящими хозяевами своей земли и более уверенно развивать отечественный бизнес.

Анна Нагорная