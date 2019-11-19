Через тернии к рынку земли

В четверг, 13 ноября, в Украине произошло историческое событие - Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о запуске рынка сельскохозяйственных земель, тем самым положив начало земельной реформе, к реализации которой государство не могло приступить около двух десятилетий.

«Я и вы, мы сейчас еще даже не осознаем, что отменили действительно экономическое рабство. Каждый украинец станет собственником своей земли. Я думаю, что это будет написано в учебнике истории, каждый из вас сегодня стал автором которого», – обратился к 240 депутатам, поддержавшим законопроект, президент Украины Владимир Зеленский по итогам голосования.

В настоящее время более тридцати миллионов гектаров (три четверти от общей площади сельхозземель Украины) находятся в руках пайщиков. В основном, это бывшие труженики колхозов, которым участки достались после распада Советского Союза, и в силу возраста они их сами не обрабатывают, а сдают в аренду за гроши. Теперь же, при желании, пайщики смогут продать, а фермеры – стать законными собственниками обрабатываемой земли.

Мораторий на продажу сельхозземель Верховная Рада приняла еще в далеком 2001 году как временную меру перед формированием полноценного рынка. Но запрет регулярно продлевался, и стал походить на традицию – ежегодно «под елочку» народные избранники приходили к выводу, что украинское законодательство пока не готово к либерализации земельных отношений, а потому нужно подождать еще год, за который будет проведена необходимая подготовительная работа.

Однако, время шло, но ничего не менялось, и сложившаяся ситуация напоминала замкнутый круг. Потому, несмотря на то, что одобренный законопроект еще ожидает второго чтения, и в модели будущего рынка земли пока остается множество белых пятен, голосование депутатов в поддержку рынка - действительно исторический шаг, который окажет значительное влияние на аграрный сектор и национальную экономику, в целом.

Революционный законопроект

Согласно одобренному тексту законопроекта, рынок земли в Украине будет запущен чуть меньше, чем через год, - с 1 октября 2020 года, и это кардинально изменит правила игры в аграрном секторе.

Так, покупать отечественную сельскохозяйственную землю смогут граждане Украины, государство, территориальные общины и украинские юридические лица. То есть, правительство предложило либеральную модель рынка с небольшим количеством ограничений.

Дискуссионной остается норма о допуске на украинский рынок иностранцев. Хотя одобренный депутатами текст законопроекта содержит норму о том, что граждане других государств смогут претендовать на украинские черноземы, из финального текста законопроекта, подготовленного ко второму чтению, она будет исключена, поскольку вызвала слишком широкий резонанс в обществе. Виной всему – страшилки противников рынка о китайцах и представителях других государств, которые придут в Украину и за бесценок скупят всю землю.

Теперь, по словам президента Зеленского, финальное решение о том, будут ли иностранцы допущены к отечественной земле, примут сами украинцы – на общенациональном референдуме. Однако, до тех пор депутатам нужно будет принять закон о народовластии, в котором будут прописана соответствующая норма о проведении референдумов.

Как сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, земельный референдум сможет состояться в Украине до 2024 года, а до тех пор участниками рынка земли будут ис

Правительство настаивало на том, чтобы сделать рынок максимально открытым для всех потенциальных покупателей, потому что именно при этой модели государство получит наибольшую экономическую выгоду.

Максимальный спрос на землю со стороны всех игроков будет означать рост конкуренции, которая, по сути, является драйвером экономического роста. В итоге, это приведет к привлечению инвестиций в национальную экономику и приблизит к реальности амбициозные планы правительства добиться сорокапроцентного роста валового внутреннего продукта в ближайшие пять лет.

Что касается цен на земельные участки, Кабмин обещает, что они будут конкурентными. По прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, стартовая стоимость гектара превысит две тысячи долларов и продолжит расти в следующие годы после открытия рынка. Цена на аренду земли также увеличится.

При этом, Кабмин готов помогать фермерам, желающим приобрести участки, чтобы те могли составить конкуренцию более крупным игрокам. В следующем году правительство намерено направить более четырех миллиардов гривень из государственного бюджета на удешевление кредитных ставок на покупку земли для мелких аграриев – до пяти процентов с нынешних двадцати.

Более того, в бюджете на 2020 год предусмотрены дополнительные 240 миллионов гривень на создание фонда частичного гарантирования кредитов. Это шаг навстречу банкам, которые неохотно выдают долгосрочные займы аграриям из-за страха не получить выплаты.

Руку помощи готовы протянуть также наши международные партнеры.

«Мы интенсивно работаем со Всемирным банком и Европейским Союзом, чтобы понять, какие продукты мы сможем предложить украинским банкам для того, чтобы финансировать транзакции, которые появятся в результате земельной реформы», – заявил вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию.

По его словам, в первый год после запуска рынка земли в Украине ожидаются транзакции, связанные с куплей-продажей 2-3 миллионов гектаров земли.

Предстоящие задачи

Помимо разработки эффективного механизма кредитования фермеров, правительству необходимо успеть перед отменой моратория предпринять ряд других мер, которые будут способствовать тому, чтобы ожидаемый рынок был максимально прозрачным и принес выгоду для всех участников.

Так, необходимо завершить инвентаризацию земель – по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, до августа следующего года в открытом доступе будет содержаться информация обо всех доступных сельскохозяйственных участках в Украине. Также важно решить вопрос о том, какую максимальную площадь земли можно будет концентрировать в одних руках, во избежание скупки чрезмерно больших земельных массивов агрохолдингами. Другая важная задача – создать преференции для тех аграриев, которые уже долгое время работают на арендованной земле.

Однако, несмотря на заявленные амбициозные планы Кабмина и ожидаемую революцию в сфере земельных отношений, многие аграрии с опаской ожидают предстоящих изменений.

Дело в том, что за годы существования моратория в Украине сформировался теневой рынок земли, и сложившиеся обстоятельства были удобными для многих игроков. Арендовать землю можно было на очень длительный срок – до пятидесяти лет, и стоимость аренды была низкой. По оценкам Минэкономразвития, объем теневого рынка земли в Украине достигает десяти миллиардов гривень – а это огромные потери госбюджета из-за недополученных налогов. А потому с запуском рынка внезапный выход из тени на свет ослепит многих недобросовестных аграриев, и они усердно будут сопротивляться решению новой власти, лоббируя свои интересы через политиков старой системы.

Помимо этого, запуск полноценного, справедливого рынка земли окажет максимально положительное влияние на аграрное производство, в целом. Имея землю в собственности, сельхозпроизводители будут более бережно относится к состоянию почв, а значит частично будет решена проблема их истощения. У аграриев появится стимул вкладывать больше средств в модернизацию производств и закупку высокотехнологичных решений, потому что они будут понимать, что эту землю у них никто не отберет. В том числе, все больше производителей будут устанавливать у себя на полях дорогостоящие системы мелиорации – а значит, будут защищены от негативных последствий ежегодных засух. Также у собственников земли появится стимул выращивать многолетние культуры.

Что же касается самих пайщиков, у людей наконец-то появится выбор – они смогут самостоятельно решать, чего хотят - сохранить участки в своей собственности либо выручить деньги за их продажу тем, кому эта земля нужнее. При этом, если человек не захочет продавать свою землю, заставить его никто не сможет.

Таким образом, с долгожданным запуском рынка Украина наконец-то присоединится ко всем развитым государствам, в которых подобных запретов не существует уже много лет. Ведь не стоит забывать, что в мире, помимо Украины, осталось всего пять государств, в которых сохранился мораторий на продажу земли: Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба и Конго.

Анна Нагорная