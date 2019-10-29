Вслед за томатами в Украине резко подорожали огурцы

Оптовые цены на тепличные огурцы в Украине за неделю выросли на 35% - до 25 грн.

Оптовые цены на тепличные огурцы в Украине в конце прошлой недели выросли на 25% по сравнению с предыдущей неделей, до 22-25 грн/кг, сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) со ссылкой на данные аналитической платформы East Fruit.

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"С начала прошлой недели цены на огурцы выросли в среднем на 35%. При этом, в конце прошлой недели украинским тепличным комбинатам удалось заключать договоры по 22-25 грн/кг (0,88-1 долл./кг)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поддержку ценовому росту в сегменте этой продукции предоставили стабильный спрос на тепличные огурцы и их ограниченное предложение на рынке. Так, в большинстве крупных тепличных комбинатов уже практически завершился сезон реализации, а хозяйства, которые ведут продажу, предлагают огурцы мелким оптом, повышают при этом отпускные цены практически ежедневно.

По словам аналитиков, на текущий момент тепличные огурцы в Украине уже стоят в среднем на 9% дороже, чем в конце октября прошлого года.

"В то же время, игроки рынка не исключают, что уже в ближайшее время на рынке может существенно увеличиться предложение импортной продукции, что немного замедлит ценовой рост на местный огурец", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе также напомнили, что в конце предыдущей недели цены в сегменте тепличных огурцов в Украине не превышали 20 грн/кг.

Как сообщал УНИАН, оптовые цены на тепличные томаты в Украине в начале этой недели выросли до 22-23 грн/кг, что на 36% больше по сравнению с прошлой неделей.

Овощи борщевого набора в Украине за 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 грн. Урожай овощей в 2018 году составил 9,4 млн тонн.