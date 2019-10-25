Украинские аграрии уже намолотили 62 миллиона тонн зерна

Кроме того, посеяно 6,6 млн тонн озимых зерновых, или 91% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 24 октября намолотили 62 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 13,5 млн га, или 88% к прогнозу, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, кукурузы собрано 21,9 млн тонн с площади 3,2 млн га, или 66% к прогнозу при средней урожайности 67,3 ц/га; гречки - 86 тыс. тонн с площади 65 тыс. га, или 95% к прогнозу при урожайности 13,3 ц/га; проса - 152 тыс. тонн с площади 81 тыс. га, или 90% к прогнозу при урожайности 18,7 ц/га.

Кроме того, семян подсолнечника собрано 13,5 млн тонн с площади 5,6 млн га, или 95% к прогнозу; cои - 3,4 млн тонн с площади 1,5 млн га, или 94% к прогнозу; сахарной свеклы накопано 6,5 млн тонн с площади 149 тыс. га, или 68% к прогнозу.

По данным Минагропрода, наряду с уборкой зерновых, продолжаются осенние посевные работы. В частности, по состоянию на 24 октября посеяно 6,6 млн тонн озимых зерновых, или 91% к прогнозу.

В частности, озимой пшеницей засеяно 5,7 млн га, или 91% к прогнозу; рожью - 117 тыс. га, или 96% к прогнозу; озимым ячменем - 834 тыс. га, или 91% к прогнозу; озимым рапсом - 1,1 млн га, или 99% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн. Согласно прогнозу Минагропрода, в 2019 году урожай может увеличиться на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составить 71,1 млн тонн.