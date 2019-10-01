До $500 миллиардов: посчитан вклад пчел в мировую экономику

Пчелы влияют на выращивание яблок, миндаля, овощей и опыляют 5−8% от общего количества сельскохозяйственных растений в мире.

Вклад опылителей в мировую экономику оценивается от $235 до $577 млрд в год. Пчелы влияют на выращивание яблок, миндаля, овощей и опыляют 5−8% от общего количества сельскохозяйственных растений в мире.

Об этом в рамках конференции Future of Farming Dialogue рассказал руководитель департамента по защите пчел и безопасном опылении компании Bayer Crop Science Кристиан Маус, сообщает НВ.

«За последние шесть лет популяция пчел выросла на 85% преимущественно за счет стран Азии. В странах ЕС и США их число сокращается », — говорит он.

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«За последние шесть лет популяция пчел выросла на 85% преимущественно за счет стран Азии. В странах ЕС и США их число сокращается», — говорит он. Главная причина потерь — пришедшая из стран Азии болезнь варроатоз, которую вызывает клещ варроа, паразитирующий на пчелах. Среди других рисков — применение пестицидов, изменение климата и сокращение площадей цветущих растений.

Например, только в прошлом году в Германии зафиксировано более 50 случаев гибели пчел из-за использования химикатов. В среднем в странах ЕС потери составляют 20−25% от общего количества пчел, тогда как в Украине, согласно информации от национального координатора международного мониторинга потерь пчелиных колоний Марии Федоряк, — 10−19%.