С иностранцами и инопланетянами: каким будет рынок земли в Украине

Уже неделю в аграрных кругах не утихают бурные обсуждения модели будущего рынка земли, который, согласно планам президента и правительства, будет полноценно запущен уже через год – с 1 октября 2020 года. Одни воспринимают намерение команды президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука с оптимизмом и надеждой на долгожданный выход нашего государства из замкнутого круга ежегодного продления моратория. Другие – с привычной им настороженностью реагируют на анонсированную земельную реформу, опасаясь, что в случае запуска либерального рынка и допуска к нему иностранных граждан украинская земля может оказаться не в тех руках.

Позиция власти на этот счет однозначна – беспокойство напрасно.

Для того, чтобы успокоить встревоженных украинских аграриев и пролить свет на ожидаемую реформу, президент и представители Кабмина провели встречу с сельхозпроизводителями, в ходе которой планировали подискутировать с участниками рынка на болезненные земельные вопросы и прийти к единому мнению. Однако, украинская власть оказалась чрезмерно оптимистичной, а аграрии – упрямыми, и компромисса достичь не удалось.

«В модели, которую мы будем предлагать с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки про китайцев, об арабах или об инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами - это бред», - отметил Зеленский в ходе проведенной на прошлой неделе встречи, ненадолго утешив встревоженных аграриев.

Однако, спокойствие их было недолгим. Негодование сельхозпроизводителей вызвал выступавший позднее на встрече Гончарук, который, отвечая на уточняющие вопросы из зала, наступил на больной мозоль фермеров словами о том, что бенефициарами компаний – участников земельного рынка смогут быть иностранцы.

«В существующей модели могут быть иностранцы. В той модели, по которой мы сейчас дискутируем, это возможно», - честно сказал премьер, тем самым нарвавшись на гул в зале, принявшемся скандировать: «Ганьба!».

«Мы можем проговорить какие-то ограничения, если у кого-то есть какие-то опасения… Если у вас есть реальные опасения, что сюда зайдут китайцы, что на границах стоят миллиарды – это сказки, такого нет, - но, если есть такие опасения, мы готовы с вами проговорить инструменты, как эти риски уменьшить», - подытожил Гончарук.

Мнения в зале, тем временем, разделились: часть присутствующих аплодировали премьеру, тогда как другие, не в силах совладать с эмоциями, продолжали криком выражать свое негодование.

Прийти к единому мнению власти и сельхозпроизводителям до сих пор так и не удалось. Уже на следующий день после встречи с президентом и премьером аграрии вышли на акции протеста против допуска иностранцев на украинский рынок земли.

Правительственные обещания

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, отвечающее за проведение земельной реформы, изложило свои предложения относительного будущего рынка в соответствующем законопроекте об обороте земель сельхозназначения, принятие которого приведет к отмене пресловутого «земельного рабства». В настоящее время этот документ вынесен на обсуждение и обнародован на сайте ведомства.

Так, согласно планам правительства, преимущественное право на выкуп земельных участков в случае запуска рынка будут иметь аграрии, которые в настоящее время их арендуют.

«Мы очень не хотим, чтобы те, кто сейчас обрабатывал землю, потеряли возможность обрабатывать ее в дальнейшем. Этот рынок должен быть удобным не для спекулянтов, а для людей, которые реально работают на земле и которые реально производят продукцию», - объяснил Гончарук.

Также правительство отдаст приоритет физлицам, готовым приобрести небольшие участки размером до пятисот гектаров, и малым фермерам и выделит в 2020 году на их поддержку 4,4 миллиардов гривень из государственного бюджета, которые будут направлены на удешевление кредитов на покупку земли. По прогнозам министра экономического развития Тимофея Милованова, этих денег хватит для всех желающих поучаствовать в земельных торгах.

«Мы считаем, что этого хватит, по опыту других стран. Если не хватит - будем работать над тем, чтобы добавить. Более того, кроме поддержки из бюджета, есть Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития, и другие партнеры Украины готовы запускать свои инструменты. Я уверен, что, если рынок земли будет запущен без ограничений, он станет интересным банкам, и банки дополнительно переформатируют туда свои дополнительные ресурсы», - отметил чиновник.

Пока нет единого видения относительно того, какой будет процедура компенсации процентной ставки для фермеров, однако, как раньше сообщали в Кабмине, в Украине будет создан специальный фонд, открытый к сотрудничеству со всеми украинскими банками. Этот инструмент создаст для малого аграрного бизнеса, желающего приобрести земельные участки, более выгодные условия по сравнению с агрохолдингами.

Кроме того, право на покупку земли будут иметь территориальные громады, государство и юридические лица. При этом, как уже упоминалось выше, бенефициарами этих компаний смогут быть иностранцы.

По мнению правительства, ограничивать компании с иностранным капиталом в праве участвовать в торгах - неправильно, поскольку уже сейчас в Украине насчитывается более тысячи случаев, когда граждане других государств обрабатывают наши плодородные черноземы, пусть и в формате аренды, а не на праве собственности. При этом, работа многих из них является образцовой, а потому они заслуживают получить доступ к рынку в той или иной форме.

«Если сейчас ограничить и не предоставить никакого юридического инструмента для защиты подобных людей, это будет выглядеть так, словно Украина выгоняет иностранных инвесторов. Лично для меня это неприемлемая история, - подчеркнул Гончарук. - У нас есть иностранные компании, которые работают. Ничего страшного тут нет. Наоборот – в большинстве случаев, когда это происходит, это приводит к тому, что туда приходят инвестиции, техника, создаются рабочие места, платятся налоги и так далее. Весь опыт инвестирования иностранцев в украинскую землю показывает, что иностранец часто относится к исполнению своих обязанностей точно не хуже, чем другой цивилизованный собственник».

Иностранцы и латифундисты атакуют

Несмотря на обещания чиновников, часть украинских аграриев убеждены, что допуск на отечественный рынок иностранцев приведет к тому, что наш стратегический ресурс скупят недружественные государства, включая РФ, и даже привлеченные инвестиции не смогут компенсировать причиненный ущерб.

«Согласно последним данным, 2,5 миллионов гектаров земель в Украине уже контролируются иностранными компаниями. Вместе с тем, правительства многих стран давно осознали, что даже наличие денег не гарантирует продовольственной безопасности для их населения. Поэтому в большинстве стран мира, включая страны ЕС, США и Канаду, есть жесткие ограничения на владение и аренду сельскохозяйственной земли иностранцами, включая полный запрет», - отметил в комментарии УНИАН Андрей Дыкун – глава общественной организации «Всеукраинская Аграрная Рада», объединяющей более пятисот средних сельхозпроизводителей.

По его словам, в условиях военной агрессии со стороны нашего восточного соседа контроль над украинскими сельхозземлями могут получить россияне, поскольку олигархи этого государства уже давно имеют паспорта стран ЕС и США, но представляют, прежде всего, интересы оккупанта.

Для того, чтобы минимизировать подобные риски, правительство предлагает дополнить закон о санкциях новой защитной мерой – «запретом на приобретение в собственность». Предполагается, что такие санкции будут вводиться решением президента по подаче Совета национальной безопасности и обороны Украины, и под них смогут подпадать иностранные государства, их отдельные сектора экономики и конкретные компании.

Кроме того, Кабмин намерен отслеживать гражданство конечных бенефициаров компаний, желающих купить украинскую землю, путем объединения реестров Государственной службы геодезии, картографии и кадастра с реестром имущественных прав. Сам же Госгеокадастр правительство намерено ликвидировать, как ведомство, погрязшее в коррупции и «договорняках». Необходимые функции, которые в настоящее время выполняют чиновники, будут максимально автоматизированы, а влияние человеческого фактора на эти процессы – минимизировано.

Однако, возможный доступ россиян к украинскому рынку – не единственный фактор, который пугает отечественных аграриев.

Согласно обнародованному Министерством развития экономики законопроекту, правительство предлагает предусмотреть ограничения на концентрацию в одних руках не более пятнадцати процентов сельскохозяйственной земли в пределах одной области или 0,5 процента от общей площади сельзугодий в стране. По мнению, сельхозпроизводителей, в реальности, одна компания может иметь множество дочерних компаний, зарегистрированных в Украине, каждая из которых будет владеть по 0,5 процента всей украинской сельхозземли. Таким образом, согласно опасениям аграриев, агрохолдинги смогут через своих «дочек» скупить все отечественные черноземы.

Тем временем, по словам Дыкуна, ограничения на концентрацию земли в рамках одного района или объединенной территориальной громады не предусмотрены, и проигнорировать предусмотренные лимиты на практике легко.

Вероятно, правительство намерено предотвратить подобные последствия, отслеживая конечных бенефициаров компаний через объединенные реестры. Вопрос заключается в том, насколько качественно чиновникам удастся отладить эту работу, поскольку подобные намерения неоднократно декларировались в течение последних нескольких лет, однако дальше разговоров дело так и не заходило.

Реформа длиной в пятнадцать лет

Как бы там ни было, разговоры о грядущем открытии рынка земли в Украине – огромный прорыв, ведь еще в предыдущих составах парламента, отличающихся сильным аграрным лобби, отмена земельного моратория казалась чем-то на грани фантастики.

Верховная Рада с 2001 года регулярно продлевала запрет на отчуждение сельхозземли в Украине, который изначально вводился как временная мера. С тех пор около семи миллионов пайщиков, получивших участки вследствие распада колхозов, не могли свободно распоряжаться своим имуществом. При этом, около миллиона из них уже умерли, а еще боле полутора миллионов - перешагнули через отметку в семьдесят лет.

И это при том, что теневой рынок земли в Украине давно существует и, по разным оценкам, составляет более тридцати процентов, чем активно пользуются украинские латифундисты. Путей обхода моратория множество: через оформление договоров аренды на более чем пятьдесят лет, продажу корпоративных прав предприятий, смену целевого использования земли, создание фиктивных задолженностей и тому подобное.

По оценкам ЕБРР, закрытый рынок земли в Украине приводит к тому, что наше государство ежегодно недополучает около одного процента ВВП, тогда как его запуск приведет к притоку инвестиций в аграрный сектор и ускорению роста национальной экономики.

Сейчас вопрос заключается лишь в том, к какому компромиссу сумеют прийти с правительством отечественные аграрии, которым следовало начать подготовку к грядущему запуску рынка задолго до текущего момента, вместо того, чтобы слепо полагаться на тыл из агролоббистов в стенах парламента, из года в год продлевавших наскучивши всем мораторий.

Надежда Бурбела