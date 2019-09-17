В Минагропроде рассказали о ходе посевной озимых

Украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 12% запланированных площадей.

Украинские аграрии по состоянию на 16 сентября засеяли озимыми зерновыми 840 тысяч га, или 12% от прогнозируемой площади посева (7,3 миллиона га), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Cогласно сообщению, озимая пшеница посеяна на площади 779 тысяч га, или 13% к прогнозу; рожь - на площади 32 тысячи га, или 26% к прогнозу; озимый ячмень - на площади 29 тысяч га, или 3% к прогнозу; озимый рапс - на площади 923 тысячи га, или 86% к прогнозу.

По данным ведомства, наряду с осенней посевной кампанией в Украине продолжается уборочная зерновых. Так, по состоянию на 16 сентября, аграрии намолотили 40,8 миллиона тонн зерна с площади 10,3 миллиона га, или 68% к прогнозу.

В частности, ранних зерновых и зернобобовых культур намолочено 39,2 миллиона тонн с площади 9,96 миллиона га, или 99,9% к прогнозу; кукурузы - 1,3 миллиона га с площади 218 тысяч га, или 4% к прогнозу; гречихи - 43 тысячи га с площади 32 тысячи га, или 47% к прогнозу; проса - 126 тысяч тонн с площади 66 тысяч га, или 73% к прогнозу.

Кроме того, добавили в Минагропроде, семян подсолнечника намолочено 5,4 млн тонн с площади 2,5 миллиона га, или 43% к прогнозу, а сои - 1 миллион тонн с площади 461 тысяча га, или 29% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн. Согласно прогнозу Минагропрода, в 2019 году урожай может увеличиться на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составить 71,1 миллиона тонн.