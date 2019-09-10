В следующем году пачка сигарет может подорожать до 100 гривень

В парламенте планируют рассмотреть законопроект №1210, который, в частности, предлагает поднять ставки акциза на табачные изделия в 2,5 раза. Эксперты ожидают дальнейшего падения доходов госбюджета от табачного акциза и рост контрабанды в 4,5 раза.

Средняя стоимость пачки сигарет уже с начала 2020 году может вырасти с сегодняшних 36 гривень до 82 гривень. А по более дорогим брендам может превысить даже 100 гривень.

Причина – резкое повышение табачного акциза – примерно в 2,5 раза – предложенное в законопроекте №1210 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".

Об этом сообщает директор департамента конкурентоспособности Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

Эксперт напоминает, что еще в 2017 году Законом Украины №2245-VIII был установлен 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия (на 2018 год – на 30%, и следующие 7 лет – на 20% ежегодно), который к 2025 году должен привести национальные ставки акциза до минимального уровня, действующего в ЕС, а именно – EUR 90 за тысячу штук.

- Однако, исходя из текста законопроекта, у нас есть шанс получить такие ставки уже в следующем году. Средняя стоимость пачки сигарет в Украине в таком случае будет примерно 82 гривни. Сегодня средняя цена - 36 гривень! – прогнозирует Александр Яворский.

По его прогнозу, при такой цене на сигареты население перестанет покупать легальный продукт. Он будет слишком дорогой, и уйдет в "тень", к производителям контрафакта или контрабандной продукции.

- Такое резкое увеличение налоговой нагрузки с акциза на табак будет иметь минимальный фискальный эффект и максимальный негативный эффект на легальный рынок табачных изделий, фактически убивая его – уверен Александр Яворский.

Эксперт напоминает, что даже менее значительное повышение акцизов уже имело негативный эффект на рост доходов госбюджета. В частности, в 2018 году повышение акциза на 30% увеличило доходы госбюджета от табачного акциза лишь на 10%. А уже за январь - июль 2019 года состоялось масштабное недовыполнение бюджетного росписи из табачного акцизного налога – почти на треть от запланированного объема.

- Напомню, речь шла о более-менее стабильном плане повышения акциза, который действует сейчас. Можно только представить, что может произойти с рынком при предложенном резком повышении в 2,5 раза – пишет Александр Яворский.

Он приводит прогнозные данные своих коллег: при таком резком повышении акциза уровень нелегального рынка вырастет в 4,5 раза и в абсолютном значении составит 27 миллиардов штук сигарет. Для сравнения, это половина легального рынка табачных изделий на сегодня.

Федерация работодателей Украины обратилась к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева с просьбой отозвать законопроект №1210 на доработку для устранения положений, которые могут нанести ущерб экономике.