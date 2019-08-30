Украина способна добиться полного импортозамещения удобрений при поддержке государства - эксперты

По мнению экспертов, если украинские предприятия остановятся, этим воспользуются российские компании.

Украинские химики способны удовлетворить все потребности внутреннего рынка в удобрениях при наличии диалога с государством и при эффективных мерах по защите отечественного рынка от недобросовестной конкуренции со стороны РФ и других стран.

Об этом во время круглого стола, посвященного вопросам влияния санкций в отношении РФ на украинскую химическую промышленность, экономику и АПК, заявил заместитель директора госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза» Сергей Поважнюк.

«Мы можем производить 120 млн тонн зерна, чтобы накормить 300-350 млн людей. Без национального производства удобрений невозможно обеспечить стабильное покрытие внутреннего спроса. Не существует ни одной страны мира, которой это удалось, но у нас есть все шансы нарастить свое производство», - сказал он.

Поважнюк также отметил, что, если украинские предприятия остановятся, на украинский рынок снова зайдут российские компании, которые используют эту ситуацию и поднимут цены на удобрения, как это уже произошло в 2017 году.

«Спрос на удобрения – это около 2 млрд долл., если не имеем своего, то отдадим их на закупку за рубежом, а это эквивалент до 15 млн тонн зерна. При отсутствии собственных поставок – это будут поставки из России, ведь только она сможет покрыть этот спрос, а это экономические и политические риски», - отметил эксперт.

Как отметил присутствующий на круглом столе президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, для того, чтобы украинские производители могли покрыть спрос на минеральные удобрения, должна быть государственная поддержка.

«Нам нужно увеличить применение минеральных удобрений на две трети… Где их можно взять? У самих себя… У нас огромное количество предприятий, но для того, чтобы они эффективно работали, должна быть государственная политика», - отметил он.

По словам генерального директора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева, проект комплексной стратегии развития собственного производства удобрений должен быть рассмотрен в кратчайшие сроки.

«Проект комплексной стратегии разработан и находится в министерстве экономики. Мы объединим усилия и будем обращаться к новому министру, будем просить поддержки Офиса президента, чтобы создать рабочую группу, проработать краткосрочные, долгосрочные и среднесрочные механизмы и быстро применить инструменты. Эффект и влияние на экономику может быть быстрый», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, украинские химзаводы до конца года планируют произвести более 2 млн тонн удобрений, что должно полностью обеспечить потребности аграриев к осенней посевной кампании.

Ранее украинские аграрии и химики призывали правительство удешевить газ для производителей химических удобрений либо компенсировать фермерам их стоимость.

В марте 2018 года Кабмин одобрил временное ограничение ввоза минеральных удобрений из России.