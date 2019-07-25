Украина исчерпала девять квот на беспошлинный экспорт агропродукции в Евросоюз

В частности, украинские экспортеры полностью использовали квоты на экспорт меда, сахара, крупы и муки, обработанного крахмала, виноградного и яблочного соков, пшеницы, кукурузы и сливочного масла.

Украинские экспортеры по состоянию на 22 июля 2019 года полностью исчерпали девять квот на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в Европейский Союз, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

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Согласно сообщению, Украина полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС следующих продуктов: мед, сахар, крупы и мука, обработанный крахмал, виноградный и яблочный сок, пшеница, кукуруза и сливочное масло.

"Заметно ускорение темпов закрытия квот и оживление торговли с ЕС, поскольку на аналогичную дату прошлого года было закрыто семь квот на беспошлинный экспорт из Украины в ЕС", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, квоты на экспорт в ЕС ячменя использованы на 79%, мяса птицы - 75%, солода и пшеничной клетчатки - 58%, крахмала - 53%.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году полностью исчерпала пятнадцать квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС.

Украина в 2018 году увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 8,7% - до 6,3 млрд долл.