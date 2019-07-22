Кабмин назначил главу Государственной зерновой корпорации

Главой правления ГПЗКУ стала Ирина Марченко, с 15 января 2018 года исполнявшая обязанности главы правления госкорпорации.

Кабинет министров назначил Ирину Марченко, ранее исполнявшую обязанности главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), главой правления госкорпорации.

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Соответствующее распоряжение от 17 июля 2019 года №543-р опубликовано на правительственном портале.

"Согласовать кандидатуру Марченко Ирины Александровны на должность главы правления публичного акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", - сказано в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, Ирина Марченко была назначена и. о. главы правления ГПЗКУ 15 января 2018 года.

Марченко с 2007 по 2017 год работала в яичном холдинге "Авангард" бизнесмена Олега Бахматюка. Последние четыре года была генеральным директором этой компании.

В конце мая этого года Кабмин объявил конкурс на должность главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.