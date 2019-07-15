Минагропрод подтвердил рекордный украинский экспорт зерновых

На внешние рынки из Украины было поставлено 50,4 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки.

Министерство аграрной политики и продовольствия подтвердило показатели экспорта зерновых из Украины в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июнь 2018 - июль 2019) на уровне 49,9 миллиона тонн.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, на внешние рынки по результатам 2018-2019 маркетингового года поставлено рекордные 50,4 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 10,5 миллиона тонн больше, чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 39,9 миллиона тонн.

В пресс-службе отметили, что зерновых и зернобобовых в прошлом маркетинговом году было экспортировано 49,9 миллиона тонн.

В частности, пшеницы и смеси пшеницы и ржи было экспортировано 15,6 миллиона тонн; ячменя - 3,7 миллиона тонн; ржи - 87,8 тысячи тонн; кукурузы - 29,8 миллиона тонн; других зерновых и зернобобовых - 815 тысяч тонн.

Кроме того, украинские производители в 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 299,8 тысячи тонн муки пшеничной или смеси пшеницы и ржи, а также 1,3 тысячи тонн муки других зерновых культур.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2016-2017 МГ на уровне 43,8 миллиона тонн.

По данным Минагропрода, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.