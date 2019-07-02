Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в Евросоюз

В годовом исчислении импорт агропродовольственных товаров из Украины увеличился на 0,8 млрд долл., или на 14%.

Украина в период с мая 2018 по апрель 2019 года вошла в тройку крупнейших стран-экспортеров агропромышленной продукции в Европейский Союз, поставив на рынки этих стран продукции почти на 6,3 млрд евро.

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Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией за апрель 2019 года.

Согласно сообщению, Украина с мая 2018 года по апрель 2019 года поставила в страны ЕС сельхозпродукции на 6,3 млрд евро, что обеспечило ей третье место в списке крупнейших стран-экспортеров агропродукции в Евросоюз.

Отмечается, что в годовом исчислении импорт агропродовольственных товаров из Украины вырос на 0,8 млрд евро, или на 14%.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 8,7% - до 6,3 млрд долл.