«Умное» поле: как новые технологии меняют представления об агробизнесе

Один из ключевых секторов украинской национальной экономики - аграрный – уже давно вышел за рамки классического представления о земледелии. Если во времена канувшего в лету Советского Союза при упоминании о сельском хозяйстве в воображении возникал образ заржавелого трактора, одиноко бороздившего бескрайние просторы поля, теперь аграрный бизнес, наравне с IT-индустрией, уже стал немыслим без применения новейших инженерных разработок и высокотехнологичного оборудования. И с каждым годом этих инноваций становится все больше.

Использование ІТ-решений позволяет оптимизировать производство, значительно повысить урожайность и минимизировать потери. С помощью современных технологий аграрии могут вести учет топлива, удобрений и других ресурсов, мониторить состояние почвы и анализировать качество посевов.

Современные комбайны хоть и стоят дорого, но позволяют выполнить значительно больший объем работ. При этом, они намного результативнее заржавелых груд металла советского образца. Эти «умные» машины управляются с помощью бортового компьютера и ездят на автопилоте.

С появлением спутниковых технологий и интернета в украинских селах начали изменяться традиции работы в полях. Так, к примеру, если раньше для определения правильного времени посева и уборки урожая сельхозпроизводители опирались на личный опыт и народные приметы, теперь они могут установить на своих хозяйствах электронные метеостанции, которые с высокой точностью оценят картину погоды.

За состоянием посевов можно следить с помощью роботов-беспилотников, либо делая снимки со спутника. На основе полученной информации агрономы определяют, в каком состоянии находятся растения и оценивают риски возникновения заболеваний.

Все это позволяет автоматизировать и усовершенствовать процесс производства.

Залог эффективности аграриев

Самыми продвинутыми во внедрении технологий в производстве являются агрохолдинги. Оно и неудивительно, ведь использование современных IT-разработок требует значительных инвестиций.

УНИАН пообщался с руководителем департамента внедрения инноваций одного из крупнейших украинских агрохолдингов - «Укрлендфарминга» - Владимиром Бабием и выяснил, какие передовые решения применяет компания.

«Мы используем несколько технологий управления агропроизводством. Одна из них на базе спутниковых снимков проводит анализ полей и показывает нам, на какие стоит обратить особенное внимание. Мы активно используем агроскаутинг и, соответственно, владеем информацией о том, что происходит на полях. Наша уникальная технология - контроль и учет урожая, позволяет проанализировать, сколько намолачивают комбайны и какой тоннаж зерна поступает на элеваторы. Таким образом, мы полностью контролируем процесс сбора и транспортировки всех культур с поля на элеватор», - сказал Бабий.

Также «Укрлендфарминг» использует на своих полях технологии точного земледелия. Вся сельхозтехника компании оборудована автопилотами, благодаря которым на поле практически не остаётся участков, которые не были бы обработаны. Современные технологии во внесении пестицидов и гербицидов позволяют обрабатывать посевы таким образом, чтобы ни на одно растение не пришлась двойная доза действующего вещества, а это экономит компании огромные деньги на средствах защиты растений. Элементы точного земледелия позволяют добиться максимальной урожайности при минимальных расходах, благодаря точному и дифференцированному внесению в грунт семян, минеральных удобрений и средств защиты растений.

«Компания в этом году начала большой проект по переоборудованию сеялок по американской технологии Precision Planting. Замена ключевых агрегатов сеялок дает нам более точный высев. Для семян критично их расположение друг около друга, и, соответственно, такие модифицированные сеялки обеспечивают качественный посев, чтобы между растениями было достаточно свободного места, что также позволяет повысить урожайность», - добавил Владимир.

Своим опытом во внедрении ІТ-решений в производстве поделился с УНИАН Павел Давыдюк – руководитель среднего по размерам аграрного предприятия «Феликс Агро» в Волынской области с земельным банком около трех тысяч гектаров. Это хозяйство также использует технологию точного земледелия и старается сделать процесс работы в поле максимально эффективным. И то, что площадь, обрабатываемая предприятием, почти в двести раз уступает агрохолдингу «Укрлендфарминг», не является для него помехой во внедрении передовых IT-разработок.

«Используем технику с GPS-навигацией для внесения удобрений. Перед этим делаем анализ почвы на полях, в ходе которого определяем, какие микроэлементы в земле есть, а каких не хватает. Для этого нанимаем профессионалов из специализированной фирмы. Далее разрабатываем специальную карту для внесения минеральных удобрений, которая через USB-носитель вносится в терминал трактора. И техника во время работы автоматически увеличивает количество удобрений на тех участках, где это нужно, и уменьшает там, где удобрений требуется меньше», - рассказал Давыдюк.

Другая распространенная практика, которую может себе позволить средний аграрный бизнес, - использование дронов для мониторинга состояния посевов. Но производители в своем большинстве относятся к этой технологии скептично.

«Пользуемся дронами, но большой пользы от них я пока не вижу. На данный момент мы их используем для проверки качества посевов, всходов растений. А так, чтобы я мог определить болезни или узнать необходимую дозу внесения удобрений, - это не работает, технология имеет провалы. Поэтому я не вижу возможности использовать их в перспективе. Пока дроны у меня как дорогое хобби», - поделился с УНИАН руководитель хозяйства «Соколовка» в Черкасской области Александр Косенюк.

С подобным выводом соглашается также руководитель IT-направления «Укрлендфарминга» Бабий, отмечая, что дроны – являются скорее помощниками фермера в поле, которые позволяют увидеть картинку свысока. Однако большего они дать не могут. Куда эффективнее технология спутникового зондирования полей, которая позволяет не только посмотреть, но и проанализировать состояние посевов. Но стоит она намного дороже.

Маленькие же фермеры, которые обрабатывают площадь менее пятисот гектаров, не нуждаются в настолько сложных технологиях, поскольку необходимый для их внедрения объем инвестиций может не окупиться на небольшом хозяйстве. Однако, они могут воспользоваться простыми технологичными разработками, которые позволили бы оптимизировать производство. К примеру, специальными программами для ведения бухгалтерии, учета и контроля.

Тормоз инноваций

Несмотря на то, что украинская ІТ-отрасль развивается динамичными темпами, наше государство не может похвастаться передовыми разработками в аграрной сфере. Отечественные сельхозпроизводители преимущественно заимствуют их у более развитых стран.

Мировым лидером по внедрению ІТ-решений на полях является США. Именно у этого государства Украина перенимает технологии наиболее активно. Также значительный вклад в развитие «умных» полей вносят фермерские хозяйства в Европейском Союзе, объединенные в кооперативы. Благодаря эффективной системе государственной поддержки, они имеют больший доступ к финансовым ресурсам, необходимым для внедрения технологий, чем небольшие украинские производители.

«В Европе, во-первых, структура доходной части фермерского хозяйства абсолютно другая. У них есть цена, за которую они продают, полученный доход покрывает себестоимость производства, а есть государственные дотации, которые, по факту, являются прибыльной частью. У нас дотаций, в принципе, нет, поэтому прибыльная часть формируется иначе», - пояснил глава ассоциации АgriTech Юрий Петрук, добавив, что в Европе дополнительно существуют специальные грантовые программы для поддержки инновационных разработок.

Тем временем, в Украине государственная поддержка фермеров значительно менее эффективна. В 2018 году профильное аграрное министерство запустило программу компенсации стоимости купленной сельскохозяйственной техники украинского производства и продлило ее действие на 2019 год. В этом году на ее реализацию Министерство аграрной политики и продовольствия выделило чуть более 680 миллионов гривень. Однако, несмотря на констатируемый министерством успех программы, она не стала популярной среди украинских аграриев из-за несовершенного механизма распределения средств. К тому же, стоит признать, что украинская сельхозтехника уступает по качеству оборудованию мировых производителей, стоимость которого государство компенсировать фермерам не намерено.

Теоретически, украинские фермеры могли бы использовать для внедрения технологичных решений кредитные средства. Привлечение этих денег позволило бы сделать производственный процесс более эффективным и, соответственно, прибыльным. Однако, из-за чрезмерно высоких процентов по кредитам, этот механизм в нашей стране также остается недоступным для многих аграриев.

Но есть еще одна причина, по которой маленькие украинские хозяйства не спешат использовать на своих полях плоды технологического прогресса, и кроется она в непонимании выгод, которые эти технологии приносят.

«Большая часть наших агропроизводителей – это люди, которым 45, а часто и за 60 лет, и их, в принципе, устраивает та маржа, которую они производят. Если они получают около 400-500 долларов с гектара, их это устраивает. К тому же, эти люди не знают о том, какие существуют технологии, и какие у них преимущества. Они не понимают экономику всего этого. То есть, они либо в силу возраста не заинтересованы с этим всем разбираться, либо у них нет сотрудников, которые бы в этом разбирались», - сказал Петрук.

При этом, эксперт добавил, что множество современных электронных сервисов существует в свободном доступе, и получить их можно абсолютно бесплатно. Речь о специальных мобильных приложениях с детальным прогнозом погоды в конкретном регионе, или, к примеру, программах ведения бухгалтерского учета и построения бизнес-планов. Но маленькие фермеры, в своем большинстве, о них не знают, не умеют пользоваться и не понимают, чем они могут быть полезны.

Точки роста

Популяризировать IT-технологии среди маленьких аграрных производителей помогло бы проведение профильным министерством специальных информационных кампаний и консультирование фермеров. Кроме того, нашему государству необходимо менять существующее образование в аграрной сфере, чтобы студенты учились работать не на заржавевшей груде металла, которая уже нигде не используется, а на современной технике. Потому что современное аграрное образование за последние десятилетия мало изменилось, и его необходимо подстраивать под динамичные потребности рынка.

Нужно развивать систему государственной поддержки и кредитования агросектора, чтобы легальные фермеры получили реальный доступ к финансированию.

Также государству необходимо стимулировать создание и развитие в Украине современных аграрных технологий, чтобы из импортера наше государство превратилось в полноправного игрока на мировой арене инноваций. В этом поможет создание исследовательских центров и развитие науки. В качестве примера можно использовать опыт Франции, где существует два больших стартап-акселератора в сфере агробизнеса, которые поддерживают молодых изобретателей и стимулируют их к дальнейшим открытиям.

«У нас в Украине это существует только на уровне «поговорить», а ценность на самом деле ноль целых ноль десятых», - сетует глава ассоциации АgriTech Петрук.

Рано ли поздно поддержка аграрных инноваций неминуемо принесет свои плоды. Потому что использование современных технологий в аграрном бизнесе хоть и стоит денег, но способствует созданию эффективных производств, которые способны добиться максимальных результатов. И, как следствие, украинские производители будут наращивать мощности, собирать большие урожаи, а наше государство продолжит бить аграрные рекорды, закрепляя за собой статус мировой житницы.

Надежда Бурбела