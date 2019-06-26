В Украине изменили порядок идентификации и регистрации свиней

Для повышения качества средств идентификации новый документ устанавливает четкие требования к биркам для идентификации и регистрации свиней.

В Украине с 22 июня вступил в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия от 10 мая 2019 года "Об утверждении изменений в порядок идентификации и регистрации свиней", сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, для обеспечения надлежащего учета поголовья и контроля эпизоотической ситуации в стране со вступлением в силу изменений регистрационную карточку хозяйства необходимо заверять у специалиста государственного учреждения ветеринарной медицины, под контролем которого находится хозяйство.

"Это не потребует оформления или получения дополнительных документов, что сократит потери времени владельца", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, для повышения качества средств идентификации документ устанавливает четкие требования к биркам для идентификации и регистрации свиней.

При этом в ведомстве отметили, что осуществлять повторную идентификацию животных, которые идентифицированы ушными бирками старого образца, не требуется.

"В случае потери ушной бирки предыдущего образца замена будет осуществляться ушной биркой нового образца, но с тем же идентификационным номером, который был на предыдущей", - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ведомство также внесло изменения в формы отчета о наличии и движении поголовья свиней в хозяйстве для облегчения системы отчетности в рамках периодической инвентаризации поголовья свиней в хозяйстве.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года Госпродпотребслужба заявила о намерении упростить систему идентификации животных и перевести ее в электронный формат.

С 2014 года в Украине введена обязательная идентификация и регистрация домашних животных в целях обеспечения постоянного контроля за здоровьем поголовья в Украине.