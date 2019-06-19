Аграрии ожидают рост урожая зерновых и масличных в Украине

По данным Украинской зерновой ассоциации, производство этих культур в ближайшие три-четыре года может увеличиться до 100 млн тонн, а экспорт - до 70 млн тонн.

Урожай зерновых и масличных в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) может увеличиться на 2,2% по сравнению с 2018-2019 МГ и составить 94 млн тонн.

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Об этом сообщил глава Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на пресс-конференции в Киеве.

"Если в этом году урожай зерновых и масличных был на уровне 92 млн тонн зерновых и масличных, то в следующем году мы ожидаем производство на уровне 94 млн тонн", - сказал Горбачев.

При этом Горбачев отметил, что в текущем году лидером по урожайности стали западные области.

"Если мы посмотрим на наши перспективы на ближайшие 3-4 года, то производство этих культур может достичь 100 млн тонн, а экспорт - 70 млн тонн".

Горбачев подчеркнул, что при эффективном развитии инфраструктуры в Украине эти показатели могут быть еще выше.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.