"Зеленый" аграрный бизнес: На пути к безопасной утилизации отходов

Незаконные захоронения отходов животноводства вместо их безопасной утилизации – повсеместное явление в Украине, и грешат этим многие отечественные аграрные предприятия. Дело в том, что законные способы переработки отходов требуют от бизнеса дополнительных расходов, потому недобросовестные производители нередко решают сэкономить, устраивая свалки из гниющих трупов животных.

Один из самых резонансных скандалов на этой почве прогремел в прошлом году. В его центре оказался второй крупнейший производитель курятины в Украине – агрохолдинг «Агромарс», выпускающий свою продукцию под брендом «Гавриловские курчата». Руководство компании обвинили в организации птичьего могильника в Киевской области, в который закопали 150 тонн трупов птиц. По материалам открытого уголовного производства, компания нанесла вред окружающей среде в размере более двухсот миллионов гривень.

Руководство агрохолдинга объясняло сложившуюся ситуацию тем, что на их птицефабрике в Киевской области «Киевэнерго» внезапно отключило электроэнергию, что привело к гибели около 200 тысяч голов птицы. Компании не удалось утилизировать все потерянное поголовье на ветсанзаводе, а потому было принято решение захоронить часть трупов в могильнике.

По этому факту руководители агрохолдинга были оштрафованы и задержаны правоохранителями. И хотя после длительных судебных тяжб дело закрыли, событие получило широкую огласку и напомнило сознательному бизнесу о важности минимизации негативного влияния своих производств на окружающую среду.

Этот пример, очевидно, не единственный, и лишь подчеркивает глубину проблемы экологической утилизации отходов в Украине.

Утилизация в законе

Самый распространенный легальный метод утилизации трупов животных – подписание контракта ветеринарно-санитарными утилизационными заводами. Они проводят санитарную обработку останков и перерабатывают их. В результате переработки получаются такие продукты, как, к примеру, мясокостная мука, технический жир, шкуры. Все они в дальнейшем могут также использоваться в других производствах. А останки должны быть безопасно уничтожены на этих специализированных предприятиях.

Однако, эти утилизационные предприятия не всегда справляются с тем количеством отходов, которое передают им сельхозпроизводители, и перерабатывают только часть. Остальное – вынуждено так же покоиться в могильниках, как если бы бизнес изначально не прибегал к услугам ветсанзаводов.

Всего в Украине насчитывается два десятка утилизационных заводов, из которых работают – около половины. И даже те из них, которые продолжают функционировать, нередко оставляют трупы гнить на свалках.

Выходом из сложившейся ситуации может стать приватизация этих убыточных предприятий, еле сводящих концы с концами. Однако, пока сознательный агарный бизнес вынужден прибегать к их услугам.

Как сообщила корреспонденту УНИАН президент ассоциации «Свиноводы Украины» Оксана Юрченко, другим более удобным и эффективным методом утилизации, с точки зрении биологической безопасности, являются специализированные крематории. Но и в этом случае есть свои подводные камни.

«Основная преграда в строительстве крематориев - получение разрешительных документов, которое может затянуться на годы», - отметила эксперт, добавив, что, к тому же, это удовольствие не из дешевых, учитывая инвестиции в строительство и затраты на энергоносители. А потому позволить себе такой способ утилизации может только крупный и средний бизнес.

К слову, украинские агрохолдинги, осознавая последствия, к которым приводит небезопасная утилизация отходов, более ответственно подходят к этому вопросу. В своем большинстве, они заботятся о том, чтобы падеж на предприятиях был минимальным, а производство – практически безотходным.

Производство с заботой об экологии

Одна из ведущих агрохолдингов Украины «Укрлендфарминг» также пытается решить проблему безопасной утилизации и ответственно подходит к вопросу сохранения окружающей среды.

«Группа компаний «Укрлендфарминг» использует новейшие технологии и возможности, чтобы заботливо относиться к людям, животным и окружающей среде. Наш бизнес напрямую связан с природой. Наши люди работают на земле, а животные едят корма, приготовленные из выращенного нами зерна. Мы заинтересованы в длительном использовании природных возможностей, поэтому заботимся о максимально экономном использовании ресурсов», - сообщил УНИАН заместитель генерального директора по инновациям группы компаний «Укрлендфарминг» Владимир Фантух.

По его словам, осознавая последствия, к которым приводит небезопасная утилизация отходов, агрохолдинг заботится о том, чтобы падеж скота на предприятиях был максимально низким. Но если такое все же произошло, группа компаний утилизирует мертвых животных - крупный рогатый скот и кур - в соответствии с требованиями действующего законодательства.

«Наши сотрудники придерживаются четкого протокола действий, чтобы весь процесс утилизации проходил максимально безопасно и для людей, и для других животных, и для окружающей среды. У нас заключены договора с ветсанзаводами. Мы также сдаем крупный рогатый скот на мясокомбинаты на убой в случае выбраковки низкопродуктивного поголовья», - добавил Фантух.

Что касается других видов отходов, «Укрлендфарминг» не утилизирует их, а использует, как органическое удобрение на полях.

«Мы вносим навоз крупного рогатого скота, который выращиваем на предприятиях холдинга, а это более 267 тысяч тонн, и часть птичьего помета - более 75 тысяч тонн. Перед внесением птичьего помета дополнительно проводим его аэрацию для дезинфекции. В перспективе рассматриваем отказ от покупки специальных минеральных удобрений и переход на использование птичьего помета после его предварительной обработки», - сказал Фантух.

Кроме того, производитель яичной продукции - агрохолдинг «Авангард», входящий в состав группы компаний «Укрлендфарминг» перерабатывает куриный помет на собственном биогазовом заводе, который уже третий год работает на птицефабрике «Чернобаевское» в Херсонской области.

«Запуск биогаззавода частично был проектом корпоративной социальной ответственности – таким образом предприятие пытается минимизировать свое негативное влияние на окружающую среду. Только за первый год эксплуатации биогазовый завод переработал 57,3 тысяч тонн помета. Произведенную экологически чистым способом электроэнергию предприятие передает по «зеленому» тарифу в сеть города», - сообщила руководитель направления коммуникаций агрохолдинга Марианна Конина, добавив, что также компания использует произведенную электроэнергию для обеспечения собственных потребностей завода и птицефабрики.

Энергия из отходов

Получение энергии из переработанных биологических отходов является для аграриев очень перспективным направлением. Птицефабрика «Чернобаевское» уже обратила внимание на пользу и выгоду от биогазовых установок. Вместе с ней на биогаз обращают внимание также другие предприятия.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, в первом квартале 2019 года в Украине насчитывалось пятнадцать биоэнергетических проектов, производящих биогаз из сельскохозяйственных отходов. Этот показатель постоянно растет. Еще в 2015 году в Украине насчитывалось всего пять таких проектов.

Также, по данным Госэнергоэффективности, положительную динамику из года в год показывает суммарная мощность биогазовых установок. За первые три месяца текущего года она составила 30 мегаватт. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 28 мегаватт, а в 2017 году – 23 мегаватт.

Произведенный на заводе биогаз позволяет получить аналог природного голубого топлива практически из любых органических продуктов, будь то отходы животноводства, или растениеводства. Еще одно важное преимущество этой технологии - в процессе производства биогаза на выходе получаются органические удобрения, так называемый биогумус, или перебродившая биомасса, не содержащая нитратов, которые, накапливаясь в почве в больших количествах, могут привести к ее отравлению.

При этом, использовать биогаз можно как для отопления помещений, так и для производства электроэнергии в хозяйстве с помощью специальных генераторов.

В то же время, по словам президента ассоциации «Свиноводы Украины» Юрченко, такой метод утилизации требует больших инвестиций, а потому он недоступен для большинства производителей.

«Это дорогие проекты: инвестиции возвращаются через 10-20 лет. Поэтому хозяйства рассматривают их как «социальные» – внедряют, чтобы максимально уменьшить негативное влияние производства на окружающую среду», - отметила она.

Важно понимать, что экономия на экологии не доведет до добра. Гниющие отходы на свалках приведут лишь к распространению заболеваний и отравлению почв. А впоследствии это негативно скажется как на здоровье людей и животных, так и на плодородии земель. Потому аграрные предприятия должны жить не только сегодняшним днем в желании получить максимальную прибыль, а думать о последствиях, к которым могут привести организованные ими могильники.

Елизавета Доронцева