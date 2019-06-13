Больше всего подорожали овощи – на 53% / фото УНИАН

Фрукты, овощи, мясо и молочка. Сколько будут стоить продукты питания

Нана Черная
06:30, 13 июня 2019
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В Украине за год «борщовый набор» подорожал вдвое, а инфляция нынешней весной ускорила рост. Но эксперты уверяют, что в ближайшее время будет наблюдаться противоположная тенденция. УНИАН разбирался, чего стоит ожидать от цен на продукты питания.

Больше всего подорожали овощи – на 53% / фото УНИАН

Весна не порадовала украинцев падением цен на продукты питания, напротив – они росли. По данным Госстата, инфляция в мае в годовом выражении составила 9,6%, ускорившись с 8,8% месяцем ранее. Индекс роста был на уровне 0,7%. Больше всего подорожали овощи – на 53%. Из продуктов питания снижение цен было зафиксировано только на яйца (30,1%), фрукты (12,3%) и сахар (2%).

Нацбанк подтверждает, что показатель инфляции в мае действительно ускорился. И все из-за «стремительного повышения цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения». Сыграло свою роль и повышения стоимости топлива. 

«Фактические показатели инфляции, в частности, базовой, свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление в целом соответствует ожиданиям Национального банка. Однако общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза, прежде всего, вследствие действия временных факторов предложения», - отмечается в сообщении НБУ.

«Борщовый набор», который за 2018 год подорожал вдвое, и нынешней весной рос в стоимости. Только за апрель она поднялась на 25%. Но эксперты уверяют – с началом лета и стартом сбора урожая с открытого грунта, должна начаться противоположная тенденция. Также ожидается традиционное удешевление фрукт и ягод.

Сколько же будут стоить продукты в Украине в летний сезон и с перспективой на осень?

Овощи и фрукты

Руководитель департамента «Аналитика» ОРСП «Шувар» Татьяна Гетьман уверяет, что сейчас самый активный период снижения «витаминных» цен: ранняя продукция заканчивается, начинается продажа овощей и фруктов среднего созревания. А это всегда сопровождается падением стоимости, если, конечно, не подводит погода. Это касается и ягод.

«Пик минимальных цен уже достигнут по клубнике, на следующей неделе этого стоит ожидать и в отношении черешни. Как поведет себя «борщовый набор» - пока трудно спрогнозировать. В этом году прогнозируется достаточно большой урожай по «борщовому набору», площади значительно расширены. Если погода сильно ситуацию не подкорректирует, то можно ожидать самых низких за последнее время цен на овощи. В целом, к октябрю стоимость лука, картофеля, капусты, моркови и свеклы упадет до самых минимальных показателей. В это время идет активная уборка этих продуктов, часть закладывается на хранение, а часть - сразу поступает в продажу. В данный период предложение является самым большим и поэтому стоимость резко падает», - отметила эксперт. 

Иллюстрация REUTERS

Глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко также считает, что следует ожидать снижения цен на овощи.

«Индекс инфляции от Госстата - 0,7%, но, по нашим подсчетам, он ниже, хотя и исключительно продуктовый – 0,4%. В следующем месяце ситуация с ростом инфляции будет противоположной. На ряд овощей цены уже упали – на капусту, лук. Правда, стоимость остальных составляющих «борщового набора» особо не колеблется. В принципе, тенденция ценовой стабильности летом сохранится, так как нет больших погодных проблем. Они, если даже и существуют, то только в отдельных регионах. На большей части территории Украины погода стандартная для теперешнего лета. Поэтому цены на овощи до августа будут снижаться, основные продукты будут доступны, к примеру, картофель будет примерно по 6 гривен за килограмм, лук и капуста – 10-12 гривен, морковь – 9-10 гривен. То есть, цена будет приемлемой. Правда, к осени она снова начнет расти, но такой высокой, какой она была в марте-мае, мы не увидим даже в декабре», - подчеркнул эксперт.

Экономист Олег Пендзин тоже придерживается мнения, что вскоре цены на овощи и фрукты достигнут минимума: «Овощи пошли на рынок с открытого грунта и стали резко падать в цене. Это касается огурцов, помидоров, капусты нового урожая. Если морковка и свекла в мае дорожали, то в июне будут дешеветь и достаточно быстро. В этот сезон овощи опустятся в цене в полтора - два раза».

Мясные продукты

По словам Дорошенко, в отношении мясных продуктов в этом году ситуация достаточно спокойная впервые за пять лет. Некоторые виды мяса, за исключением сала, уже подешевели. Это произошло в феврале. Затем был незначительный рост стоимости, но в июне мясо снова упало в цене, что является положительной тенденцией. Правда, это говорит и о низкой покупательской способности украинцев. В стране большими темпами дорожают коммунальные услуги, и это отражается на рынке. Украинцы вынуждены все больше средств откладывать на оплату ЖКУ, соответственно, если даже мясо становится дешевле, его покупают по минимуму.

Эксперт считает, что цена на мясо будет стабильной, или даже слегка упадет / фото УНИАН

«Если тенденция удешевления мяса, что наблюдается с начала года, продолжится и в июне, то, скорее всего, она продлится и оставшиеся семь месяцев года. Но если даже сезонно стоимость мяса и увеличится, то не более, чем на 1%, к примеру, на говядину – на 1,5 гривни за килограмм. А вот на свинину и курятину она может упасть – на 5%, или 50-70 копеек. Пусть даже это не на много, но, когда продукты становятся дешевле, всегда приятно для покупателя», - сказал эксперт. 

Пендзин считает, что цена на мясо будет стабильной, или даже слегка упадет. Это касается, в первую очередь, свинины, так как по ней сейчас закрыт экспорт из-за вспышек африканской чумы свиней. «Все, что производим, в полном объеме идет на внутренний рынок», - пояснил он.

Яйца

Аналитики компании Pro-Consulting пояснили, что для рынка яиц свойственны относительно стабильный спрос в долгосрочном периоде и сезонные колебания в течение года. Обычно цены на этот продукт достигают пика поздней осенью - в середине весны. Это совпадает с сезонным снижением производства яиц в хозяйствах населения. Традиционно самые дешевые яйца - в середине-конце мая и в июне.

Тенденция увеличения производства яиц наблюдается на протяжении последних нескольких лет / blog.viva.org.pl

Средняя цена яиц в апреле составляла 20,2 гривни за десяток, в марте - 22,7 гривни. Если сравнивать с апрелем 2018 года, то цена за год снизилась на 6,45 гривни. Это произошло за счет увеличения производства и стабильного спроса на внутреннем рынке.

Всего же за первые четыре месяца 2019 года в Украине было произведено 5,3 млрд штук яиц. Рост – почти на 7%. Постарались и промышленные предприятия, и домохозяйства населения. Причем тенденция увеличения производства яиц наблюдается на протяжении последних нескольких лет.

Молочка

Дорошенко отмечает, что спрогнозировать цены на молочные продукты всегда сложно из-за ряда факторов. С одной стороны, традиционно, стоимость этой продукции падает летом из-за снижения спроса. Но в этот период и самый большой удой молока. С другой стороны, есть одна большая проблема, которую Украина до сих пор не решила и вряд ли сделает это в ближайшее время: на рынке очень низкое предложение молока хорошего качества.

Cпрогнозировать цены на молочные продукты всегда сложно из-за ряда факторов / Фото УНИАН

«В июне на большинство молочных продуктов цена снизилась. Скорее всего, летом она не будет повышаться. Но вряд ли ситуация удержится в дальнейшем. Если это и произойдет, то только за счет снижения качества продукции. Это касается и сливочного масла. Очень бы хотелось в этих продуктах видеть побольше молока и поменьше растительных жиров. Кстати, в странах Восточной Европы, спокойно можно купить в два раза дешевле молоко, чем в Украине. Литва и Польша в этом плане являются хорошим примером», - резюмировал Дорошенко. 

Эксперты считают, что производство свежих молокопродуктов остается прибыльным бизнесом. Объем выпуска продолжает расти. А значит и предложение на рынке увеличивается, что является сдерживающим фактором для роста цен на продукцию.

Как отмечает Пендзин, на рынке масла и молока всегда имею место сезонные колебания. Летом, как правило, предложение молочного сырья увеличивается, соответственно, цена на продукцию падает.

«В целом, в плане продовольствия мы практически достигли мировых цен, а по ряду продукции - даже превысили их. Так что в стране есть серьезный фактор сдерживания роста цен», - подытожил эксперт.

Какими будут цены на продукты питания в ближайшие летние месяцы, украинцы проверят на своих кошельках. И свои финансовые ощущения они смогут сравнить с обзором и прогнозом макроэкономических показателей от Нацбанка, который обнародует их 18 июля.

Нана Черная

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Теги: #продукты#цены#яйца#овощи и фрукты#мясо#цены в Украине