Фрукты, овощи, мясо и молочка. Сколько будут стоить продукты питания

Весна не порадовала украинцев падением цен на продукты питания, напротив – они росли. По данным Госстата, инфляция в мае в годовом выражении составила 9,6%, ускорившись с 8,8% месяцем ранее. Индекс роста был на уровне 0,7%. Больше всего подорожали овощи – на 53%. Из продуктов питания снижение цен было зафиксировано только на яйца (30,1%), фрукты (12,3%) и сахар (2%).

Нацбанк подтверждает, что показатель инфляции в мае действительно ускорился. И все из-за «стремительного повышения цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения». Сыграло свою роль и повышения стоимости топлива.

«Фактические показатели инфляции, в частности, базовой, свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление в целом соответствует ожиданиям Национального банка. Однако общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза, прежде всего, вследствие действия временных факторов предложения», - отмечается в сообщении НБУ.

«Борщовый набор», который за 2018 год подорожал вдвое, и нынешней весной рос в стоимости. Только за апрель она поднялась на 25%. Но эксперты уверяют – с началом лета и стартом сбора урожая с открытого грунта, должна начаться противоположная тенденция. Также ожидается традиционное удешевление фрукт и ягод.

Сколько же будут стоить продукты в Украине в летний сезон и с перспективой на осень?

Овощи и фрукты

Руководитель департамента «Аналитика» ОРСП «Шувар» Татьяна Гетьман уверяет, что сейчас самый активный период снижения «витаминных» цен: ранняя продукция заканчивается, начинается продажа овощей и фруктов среднего созревания. А это всегда сопровождается падением стоимости, если, конечно, не подводит погода. Это касается и ягод.

«Пик минимальных цен уже достигнут по клубнике, на следующей неделе этого стоит ожидать и в отношении черешни. Как поведет себя «борщовый набор» - пока трудно спрогнозировать. В этом году прогнозируется достаточно большой урожай по «борщовому набору», площади значительно расширены. Если погода сильно ситуацию не подкорректирует, то можно ожидать самых низких за последнее время цен на овощи. В целом, к октябрю стоимость лука, картофеля, капусты, моркови и свеклы упадет до самых минимальных показателей. В это время идет активная уборка этих продуктов, часть закладывается на хранение, а часть - сразу поступает в продажу. В данный период предложение является самым большим и поэтому стоимость резко падает», - отметила эксперт.

Глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко также считает, что следует ожидать снижения цен на овощи.

«Индекс инфляции от Госстата - 0,7%, но, по нашим подсчетам, он ниже, хотя и исключительно продуктовый – 0,4%. В следующем месяце ситуация с ростом инфляции будет противоположной. На ряд овощей цены уже упали – на капусту, лук. Правда, стоимость остальных составляющих «борщового набора» особо не колеблется. В принципе, тенденция ценовой стабильности летом сохранится, так как нет больших погодных проблем. Они, если даже и существуют, то только в отдельных регионах. На большей части территории Украины погода стандартная для теперешнего лета. Поэтому цены на овощи до августа будут снижаться, основные продукты будут доступны, к примеру, картофель будет примерно по 6 гривен за килограмм, лук и капуста – 10-12 гривен, морковь – 9-10 гривен. То есть, цена будет приемлемой. Правда, к осени она снова начнет расти, но такой высокой, какой она была в марте-мае, мы не увидим даже в декабре», - подчеркнул эксперт.

Экономист Олег Пендзин тоже придерживается мнения, что вскоре цены на овощи и фрукты достигнут минимума: «Овощи пошли на рынок с открытого грунта и стали резко падать в цене. Это касается огурцов, помидоров, капусты нового урожая. Если морковка и свекла в мае дорожали, то в июне будут дешеветь и достаточно быстро. В этот сезон овощи опустятся в цене в полтора - два раза».

Мясные продукты

По словам Дорошенко, в отношении мясных продуктов в этом году ситуация достаточно спокойная впервые за пять лет. Некоторые виды мяса, за исключением сала, уже подешевели. Это произошло в феврале. Затем был незначительный рост стоимости, но в июне мясо снова упало в цене, что является положительной тенденцией. Правда, это говорит и о низкой покупательской способности украинцев. В стране большими темпами дорожают коммунальные услуги, и это отражается на рынке. Украинцы вынуждены все больше средств откладывать на оплату ЖКУ, соответственно, если даже мясо становится дешевле, его покупают по минимуму.

«Если тенденция удешевления мяса, что наблюдается с начала года, продолжится и в июне, то, скорее всего, она продлится и оставшиеся семь месяцев года. Но если даже сезонно стоимость мяса и увеличится, то не более, чем на 1%, к примеру, на говядину – на 1,5 гривни за килограмм. А вот на свинину и курятину она может упасть – на 5%, или 50-70 копеек. Пусть даже это не на много, но, когда продукты становятся дешевле, всегда приятно для покупателя», - сказал эксперт.

Пендзин считает, что цена на мясо будет стабильной, или даже слегка упадет. Это касается, в первую очередь, свинины, так как по ней сейчас закрыт экспорт из-за вспышек африканской чумы свиней. «Все, что производим, в полном объеме идет на внутренний рынок», - пояснил он.

Яйца

Аналитики компании Pro-Consulting пояснили, что для рынка яиц свойственны относительно стабильный спрос в долгосрочном периоде и сезонные колебания в течение года. Обычно цены на этот продукт достигают пика поздней осенью - в середине весны. Это совпадает с сезонным снижением производства яиц в хозяйствах населения. Традиционно самые дешевые яйца - в середине-конце мая и в июне.

Средняя цена яиц в апреле составляла 20,2 гривни за десяток, в марте - 22,7 гривни. Если сравнивать с апрелем 2018 года, то цена за год снизилась на 6,45 гривни. Это произошло за счет увеличения производства и стабильного спроса на внутреннем рынке.

Всего же за первые четыре месяца 2019 года в Украине было произведено 5,3 млрд штук яиц. Рост – почти на 7%. Постарались и промышленные предприятия, и домохозяйства населения. Причем тенденция увеличения производства яиц наблюдается на протяжении последних нескольких лет.

Молочка

Дорошенко отмечает, что спрогнозировать цены на молочные продукты всегда сложно из-за ряда факторов. С одной стороны, традиционно, стоимость этой продукции падает летом из-за снижения спроса. Но в этот период и самый большой удой молока. С другой стороны, есть одна большая проблема, которую Украина до сих пор не решила и вряд ли сделает это в ближайшее время: на рынке очень низкое предложение молока хорошего качества.

«В июне на большинство молочных продуктов цена снизилась. Скорее всего, летом она не будет повышаться. Но вряд ли ситуация удержится в дальнейшем. Если это и произойдет, то только за счет снижения качества продукции. Это касается и сливочного масла. Очень бы хотелось в этих продуктах видеть побольше молока и поменьше растительных жиров. Кстати, в странах Восточной Европы, спокойно можно купить в два раза дешевле молоко, чем в Украине. Литва и Польша в этом плане являются хорошим примером», - резюмировал Дорошенко.

Эксперты считают, что производство свежих молокопродуктов остается прибыльным бизнесом. Объем выпуска продолжает расти. А значит и предложение на рынке увеличивается, что является сдерживающим фактором для роста цен на продукцию.

Как отмечает Пендзин, на рынке масла и молока всегда имею место сезонные колебания. Летом, как правило, предложение молочного сырья увеличивается, соответственно, цена на продукцию падает.

«В целом, в плане продовольствия мы практически достигли мировых цен, а по ряду продукции - даже превысили их. Так что в стране есть серьезный фактор сдерживания роста цен», - подытожил эксперт.

Какими будут цены на продукты питания в ближайшие летние месяцы, украинцы проверят на своих кошельках. И свои финансовые ощущения они смогут сравнить с обзором и прогнозом макроэкономических показателей от Нацбанка, который обнародует их 18 июля.

Нана Черная