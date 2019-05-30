Кабмин ищет главу правления Государственной зерновой корпорации

Отбор кандидатов продлится до 14 июня.

Кабинет министров объявил конкурс на замещение вакантной должности главы правления публичного акционерного общества «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

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Как сказано в объявлении, размещенном на правительственном портале, отбор претендентов продлится до 14 июня.

Кандидат на должность должен иметь высшее образование, а также не менее пяти лет опыта управления крупными компаниями (средняя численность работников свыше тысячи человек и/или годовой доход от любой деятельности превышает сумму, эквивалентную 50 млн евро) на высших руководящих должностях.

Преимуществом является наличие у кандидата опыта работы в аграрной отрасли, в международных компаниях и на международных рынках, с иностранными финансовыми учреждениями по обслуживанию внешних заимствований и/или реструктуризации международных финансовых обязательств, опыта управления трансформационными процессами и сложными проектами, наличие степени МВА.

Как сообщал УНИАН, Государственная продовольственно-зерновая корпорация в 2018 году получила 1,5 млрд грн чистого убытка.

ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.