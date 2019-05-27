В Украину не пустили зараженные турецкие томаты

Груз был заражен южноамериканской томатной молью.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженных томатов из Турции общим весом 22 тонны.

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Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали зараженную партию томатов при проведении фитосанитарного контроля в таможенном пункте "Уманский" в Черкасской области.

Груз были заражен южноамериканской томатной молью.

С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Турцию ноту о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Госпродпотребслужба предотвратила ввоз в Украину 12 тонн зараженных томатов из Турции.