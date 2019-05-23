«Укрлендфарминг» полностью обеспечивает себя собственным посевным материалом - Владимир Фантух

Крупнейший украинский агрохолдинг «Укрлендфарминг» бизнесмена Олега Бахматюка производит семена на собственном заводе и полностью обеспечивает свои потребности в посевном материале. Об этом заявил заместитель генерального директора по вопросам инноваций и развития агробизнеса Ukrlandfarming Владимир Фантух.

Об этом заявил топ-менеджер «Укрлендфарминг» в интервью порталу Latifundist.com.

«У нас есть производство собственных семян. Мы производим их как по лицензии, так и в совместном выращивании. Все производим по отработанной технологии на семенном заводе «Заря». Он достаточно продуктивный и прогрессивный, чтобы получить необходимое количество посевного материала. Сегодня у нас выращивается более 900 га семенных посевов кукурузы. Этих объемов вполне достаточно, чтобы получить двухгодичный запас семян», - рассказал Владимир Фантух.

«Укрлендфарминг» каждый год проводит закрытый эксперимент сравнения культур: семена раздаются агрономам под номерами, их сеют в разных регионах, обрабатывают и сообщают результаты для анализа. По словам Владимира Фантуха, хотя группа компаний использует собственный посевной материал как украинских, так и чешских и немецких селекций, однако перспективу агрохолдинг видит именно в отечественной селекции и биопрепаратах . «На Юге у нас в основном украинская селекция. Там выращиваем толерантные к засухе гибриды. На Севере у нас чешская и немецкая селекции. Но я вижу перспективу именно в отечественной селекции и биопрепаратах», - рассказал Владимир Фантух

Группа компаний «Укрлендфарминг» является одним из лидеров аграрного производства в стране, одним из крупнейших налогоплательщиков и одним из лучших работодателей, обеспечивает рабочими местами тысячи жителей в 600 населенных пунктах Украины. Укрлендфарминг неоднократно отмечен в различных рейтингах как инновационная компания и экспортирует свою продукцию в 40 стран мира.