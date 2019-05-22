Roshen будет судиться с Минэкономики за красную ленту для тортов

Судебное заседание назначено на 3 июня.

Хозяйственный суд Киева 3 июня рассмотрит иск компании "Рошен" к Министерству экономического развития и торговли, а также государственному предприятию "Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент)" за право регистрации красной ленты на упаковке торта.

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Об этом говорится в сообщении суда от 20 мая, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В сообщении сказано, что дочернее предприятие "Кондитерской корпорации "Рошен" обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Минэкономразвития и государственного предприятия "Украинский суд интеллектуальной собственности" за право патентирования красной ленты и других элементов для оформления упаковки тортов, которые производит предприятие.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года Антимонопольный комитет Украины по инициативе корпорации "Рошен" оштрафовал на 219 тысяч гривень компанию "Киевхлеб" за использование в своей деятельности оформления упаковки торта "Золотой ключик", похожего на оформление кондитерского изделия корпорации.

Корпорация Roshen является одним из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав Roshen входят украинские фабрики в Киеве, Виннице и Кременчуге; две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат "Бершадьмолоко", который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).

Компания "Киевхлеб" создана на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав компании входит 5 производственных цехов в столице, а также 5 хлебозаводов в Киевской области – в городах Бровары, Макаров, Сквира, Белая Церковь и Фастов. Предприятия компании выпускают до 500 тонн хлебобулочных и 20 тонн кондитерских изделий в сутки. Ассортимент продукции насчитывает около 500 наименований.