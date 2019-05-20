Украинские аграрии сократили переработку зерна на муку

Переработка зерновых на муку в январе-апреле сократилась на 17,4% - до 532 тыс. тонн.

Переработка зерновых на муку в январе-апреле 2019 года сократилась на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 532 тыс. тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В сообщении сказано, что общая переработка зерновых за четыре месяца текущего года сократилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 1,6 млн тонн.

В частности, на муку было переработано почти 532 тыс. тонн, что на 17,4% меньше показателя января-апреля прошлого года года. В то же время, переработка зерновых на крупы увеличилась на 1,3% и составила 64,3 тыс. тонн, а на комбикорм - на 5,7%, до 628,8 тыс. тонн.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, общая переработка зерновых в 2018 году сократилась на 4,3% по сравнению с 2017 годом - до 4,9 млн тонн. В частности, переработка зерновых на муку в 2018 году сократилась на 16,5% - до 1,8 млн тонн.