Экспорт агропродукции из Украины в ЕС вырос почти на четверть (инфографика)

При этом украинский импорт из Европы вырос на 9,9%.

В первом квартале (январь-март) текущего года Украина увеличила вывоз аграрной продукции в страны ЕС на 24,4%, импорт - на 9,9%.

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Об этом сообщила и.о. министра агарной политики Ольга Трофимцева на своей странице в Facebook.

За данный период, по ее словам, экспорт украинской сельхозпродукции в страны ЕС увеличился по сравнению с 2018 годом на 24,4% и составил 1,88 миллиарда долларов.

Импорт составил 734,6 миллиона долларов и увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,9%.

Как сообщал УНИАН, Украина с начала текущего маркетингового года экспортировала 42,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Этот показатель на 25% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.