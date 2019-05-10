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Экспорт агропродукции из Украины в ЕС вырос почти на четверть (инфографика)

14:55, 10 мая 2019
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщила и.о. министра агарной политики Ольга Трофимцева на своей странице в Facebook.

За данный период, по ее словам, экспорт украинской сельхозпродукции в страны ЕС увеличился по сравнению с 2018 годом на 24,4% и составил 1,88 миллиарда долларов.

фото facebook/olga.trofimtseva

Импорт составил 734,6 миллиона долларов и увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,9%.

Как сообщал УНИАН, Украина с начала текущего маркетингового года экспортировала 42,4 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Этот показатель на 25% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

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Теги: #экспорт в ЕС#экспорт в Евросоюз#экспорт аграрной продукции