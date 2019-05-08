В Украине в этом году может сократиться сельхозпроизводство - эксперт

По прогнозам Института аграрной экономики, производство продукции растениеводства может уменьшиться на 5,3%, а животноводства - увеличиться на 0,8%.

Сельскохозяйственное производство в Украине в текущем году может сократиться на 3,7% по сравнению с предыдущим годом - до 258,6 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на директора института Юрия Лупенко.

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"По прогнозам ученых Института аграрной экономики, объемы валовой продукции сельского хозяйства в 2019 году будут составлять 258,6 миллиарда гривень (в постоянных ценах 2010 года. Это на 3,7% меньше показателей прошлого года", - говорится в сообщении.

По словам Лупенко, производство валовой продукции растениеводства может сократиться на 5,3% против показателей 2018 года и составить 188,2 миллиарда гривень. Так, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2019 году ожидается на уровне 68,4 миллиона тонн, что на 2,3% меньше показателя прошлого года. В то же время, в текущем году эксперты ожидают увеличения урожая ячменя, пшеницы, рапса и овощей закрытого грунта.

Производство валовой продукции животноводства в Украине в 2019 году ожидается на уровне 70,5 миллиарда гривень, что на 0,8% больше показателя 2018 года. Так, производство яиц, по прогнозам экспертов, может вырасти на 3,4%, а мяса птицы - на 7,4%.

Таким образом, по словам Лупенко, в 2019 году сохранится тенденция стабилизации сельхозпроизводства, достигнутого в предыдущие годы, а некоторый спад обусловлен высокой сравнительной базой 2018 года, когда Украина получила рекордный валовой сбор зерна в 70 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, рост сельхозпроизводства в Украине в 2018 году, по данным Госстата, составил 7,8% по сравнению с 2017 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 12,1%, а хозяйства населения – на 2,2%.