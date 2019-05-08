Не зерном единым: как украинские продукты покоряют мир

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины растет уже четвертый год подряд. В прошлом году отечественные аграрии установили очередной рекорд, поставив на внешние рынки агропродукции на 18,8 миллиарда долларов, что на 5% превысило показатель 2017 года. Приток валюты помог не только инвестировать средства в развитие национального аграрного сектора, но и поддержал курс гривни.

Экспорт украинского продовольствия в страны нашего стратегического партнера - Евросоюза в 2018 году вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом – до 6,3 миллиарда долларов.

И хотя большую часть украинского аграрного экспорта до сих пор составляет зерно, рост этого показателя стал возможным также благодаря продуктам с более высокой добавленной стоимостью. Речь идет о мясе птицы, табаке и даже кондитерских изделиях. Также отечественные производители активно поставляли на внешние рынки подсолнечное и сливочное масла, мед, шоколад, хлебобулочные изделия.

Основным конкурентным преимуществом отечественных продуктов, которое позволяет им занять видное место на полках международных торговых сетей, является выгодное соотношение цены и качества.

В то же время, говоря об успехах украинских производителей в покорении иностранных рынков, не стоит забывать, что доля готовых продуктов питания в общем объеме аграрного экспорта все еще достаточно низкая. По данным аналитиков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), по итогам прошлого года этот показатель составил всего 20% от общей товарной структуры украинского агроэкспорта.

"За последние пять лет экспорт готовой продукции из Украины колебался в пределах от 2,9 до 3,5 миллиарда долларов. По результатам 2018 года объем экспорта готовой продукции из Украины составил 3,7 миллиарда долларов, что на 5% больше, чем в 2017 году", - сказала УНИАН руководитель аналитического отдела УКАБ Дарья Гриценко.

Вопреки расхожему мнению многих потребителей, главная проблема отечественных продуктов за границей кроется не в качестве – украинская продукция, которая идет на экспорт, уже давно отвечает международным стандартам. А действительно серьезным препятствием является неумение приспособить свой товар под вкусы требовательного заграничного потребителя. Именно от грамотного маркетинга, понимания специфики местных рынков зависит то, насколько успешным будет продукт в том или ином регионе.

При этом важно понимать, в какой стране будет продаваться товар – от этого должна зависеть стратегия продвижения и даже маркировка упаковки.

Курс на новые рынки

Так на каких же рынках украинские продукты питания пользуются наибольшим спросом и на вкусы потребителей из каких стран, в первую очередь, следует ориентироваться отечественным производителям?

Начиная с 2014 года, после начала войны России против нашего государства и потери российского рынка как основного, перед Украиной встала задача диверсифицировать географическую структуру аграрного экспорта. Благодаря стараниям украинских производителей и поддержке профильного министерства, за четыре года наша страна, признаем честно, справились с этой задачей неплохо.

С необходимостью поиска новых рынков столкнулся один из крупнейших производителей яиц в Украине – агрохолдинг "Авангард" Олега Бахматюка. По словам бизнесмена, в 2015 году компания практически прекратила существование из-за потери значительной доли активов и рынков сбыта в Донецкой, Луганской областях и Крыму. Потому поиск новых векторов развития стал вопросом выживания компании.

"Мы приняли решение переориентироваться на внешние рынки. Экспортируем свою продукцию в Ирак, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Гон-Конг, сейчас планируем выходить на рынок Сингапура и около двадцати стран Африки. Если нам удастся развить и сбалансировать текущую стратегию, ожидаю, что через два-три года "Авангард" вернется на свой предыдущий уровень", - сказал Бахматюк в интервью УНИАН.

Подобных примеров, когда украинские производители отошли от рынка страны-агрессора и начали строить успешный бизнес с партнерами из других стран, – множество. По данным Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, отечественные производители только в 2018 году открыли 85 новых стран для сбыта своей продукции.

На первых порах, после переориентации украинского экспорта, основными потребителями отечественных продуктов питания стали страны Азии и Африки. Так, по данным УКАБ, в период с 2014 по 2018 год больше всего выросли поставки отечественного продовольствия в Китай с населением около полутора миллиардов человек – почти в семь раз, и на очень перспективный рынок Японии с населением 127 миллионов человек – с 741 тысяч долларов в 2014 году до 76,9 миллиона долларов в 2018 году.

По данным нашего аграрного министерства, в Китае активнее всего, помимо зерна, потребляли украинское подсолнечное масло, в Японии – табачные изделия, сгущенное молоко и продукты переработки фруктов и овощей.

При этом, приоритетным и наиболее "статусным" рынком для украинских экспортеров остается рынок ЕС, который, несмотря на увеличение динамики поставок, по-прежнему остается для многих недоступным. В первую очередь, из-за того, что избалованный европейский потребитель обращает внимание, в первую очередь, на интересный, яркий товар – в броской упаковке, с запоминающейся рекламной кампанией. А именно неумение продвигать и выигрышно позиционировать свою продукцию является характерной чертой большинства украинских производителей.

Проблемы экспортеров

Профильное аграрное министерство обращает внимание на то, что именно неграмотный маркетинг является основной проблемой украинских экспортеров.

"Конкуренция на глобальном рынке очень большая, и свою продукцию нужно продвигать. Нужно ездить на выставки, нужно разрабатывать маркетинговую кампанию, нужно продвигать бренд Made in Ukraine", - подчеркивает исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

По ее словам, украинские продукты питания пользуются спросом за границей, и иностранные потребители заинтересованы их покупать, но для этого необходимо, чтобы продукт имел надлежащий товарный вид.

Вместе с тем, качественный маркетинг стоит больших денег, которых у отечественного производителя может и не быть. Отсюда выплывает следующее препятствие на пути украинских экспортеров - недостаток финансирования и страхования рисков со стороны государства.

"Чем больше Украина наращивает экспорт готовых продуктов питания, тем больше проблем возникает перед производителями. Одной из них является отсутствие страховых рисков. Если в большинстве стран страхование предоставляет государство, то в Украине такая практика отсутствует. А отечественный производитель не может экспортировать товаров на немалую сумму без гарантии. Мир, соответственно, не будет сотрудничать без предоплаты", - уверен глава Совета по вопросам экспорта продовольствия UFEB Богдан Шаповал.

Важно отметить, что Украина уже работает в этом направлении. Именно для дополнительного финансирования и страхования украинских экспортеров правительство в 2018 году решило создать Экспортно-кредитное агентство. Его основной задачей станет кредитование, а также страхование экспортных кредитов и сделок от рисков. Кроме того, новосозданное агентство сможет оказывать организационную и информационно-аналитическую поддержку производителям, которые хотели бы выйти со своей продукцией на внешние рынки, но пока не знают, с чего начать.

В Минагропроде надеются, что полноценную работу Экспортно-кредитное агентство может начать уже в 2019 году.

Поиск новых возможностей

Экспорт аграрной продукции с добавленной стоимостью в 2019 году будет только увеличиваться. По мнению экспертов, наиболее перспективными экспортными продуктами в этом направлении станут сливочное масло, соевое масло и мед.

Однако увеличение поставок этой группы товаров все равно будет проигрывать темпам роста экспорта сырьевых товаров. Так, к примеру, по прогнозам профильного министерства, в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, июль 2018 – июнь 2019) аграрии благодаря рекордному прошлогоднему урожаю поставят на внешние рынки 49 миллионов тонн зерна против 47 миллионов тонн в 2017-2018 МГ.

Благодаря экспорту сырья, Украина давно закрепила за собой статус мировой житницы. Однако на экспорте одного лишь зерна много не заработаешь. Куда большие валютные поступления можно получить за счет готовой продукции, и у нашего государства есть потенциал, чтобы двигаться в этом направлении. Но для его успешной реализации, как государству, так и производителям необходимо изрядно потрудиться.

В первую очередь, нужно объяснить украинским производителям, как правильно продвигать свою продукцию на внешних рынках. Украинская высшая школа также должна принять участие в усилении экспортного потенциала страны, начав выпускать маркетологов с пониманием тенденций развития мировых рынков.

Кроме того, необходимо завершить создание Экспортно-кредитного агентства с реальным объемом финансирования для поддержки национальных производителей и экспортеров.

Елизавета Доронцева