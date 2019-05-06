АМКУ разрешил голландской компании купить украинского производителя кормов

Приобретение доли в уставном капитале "Д-Микс" обеспечит De Heus превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятием.

Антимонопольный комитет Украины разрешил крупнейшему международному производителю кормов голландской компании De Heus Animal Nutrition купить украинскую компанию-производителя кормов для животных "Д-Микс" во Львовской области.

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Об этом говорится в сообщении комитета.

В решении АМКУ указано, что компания De Heus Animal Nutrition B.V. (г. Эде, Нидерлады) получила разрешение на приобретение в собственность доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Д-Микс" (с. Хильчицы, Львовская область), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления обществом.

Кроме того, отмечается, что голландская компания получила разрешение на совместный с украинской стороной контроль над предприятием.

Справка УНИАН. Компания De Heus (Нидерланды) - основанная в 1911 году международная компания, основной деятельностью которой является производство и реализация высококачественных кормов для животных.

"Д-Микс" - крупный украинский производитель кормов для животных. Компания производит концентраты специальных кормов и комбикормов преимущественно для птицеводства и свиноводства. Мощности производства компании расположены во Львовской области и составляют 80 тысяч тонн в год.