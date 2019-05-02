В двух областях Украины выявили новые вспышки чумы свиней

С 26 апреля по 2 мая на территории этих областей зарегистрированы два случая заболевания африканской чумой свиней.

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Тернопольской и Черновицкой областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

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Согласно информации главных управлений Госпродпотребслужбы в указанных областях, с 26 апреля по 2 мая в этих регионах зарегистрированы два случая заболевания африканской чумой свиней. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, согласно опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

По данным Госпродпотребслужбы, количество случаев заболевания АЧС в Украине в 2018 году сократилось на 13% по сравнению с 2017 годом - до 145.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.