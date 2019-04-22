Как правильно выбрать куриные яйца к Пасхе - советы от "Квочки"

Традиционно накануне Пасхи существенно растет спрос на куриные яйца.

Украинские птицеводы прошлом году реализовали 16 миллиардов яиц. К пасхальным праздникам спрос на них существенно возрастает.

Как правильно выбрать яйца и проконтролировать их свежесть, рассказали специалисты крупнейшего в Украине производителя куриных яиц и продуктов из них агрохолдинга «Авангард», входящая в группу компаний «Укрлендфарминг» бизнесмена Олега Бахматюка и производит яйца под торговой маркой "Квочка".

Традиционно накануне Пасхи существенно растет спрос на куриные яйца. Их расписывают, ими украшают дома, добавляют в пасхальную выпечку и пасхальные вкусности. А птицеводы ежегодно пытаются удовлетворить повышенный спрос. Так по подсчетам Госкомстата объем производства яиц в прошлом году вырос еще на четыре процента - до 16 миллиардов штук.

Специалисты агрохолдинга "Авангард" - одного из крупнейших производителей яиц в Украине, которые продают яйца под торговой маркой "Квочка", советуют обращать внимание на цвет яйца. Например, чем свежее белое яйцо, тем оно светлее. Со временем скорлупа сереет. Значительную роль играют и условия содержания кур. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

"В домашних условиях курица находится на свободном вскармливании, на промышленном - она находится на клеточном содержании. И кормят ее на фабрике сбалансированными полноценными комбикормами, а дома - тем, что дадут, тем, что найдет", - сказал директор птицефабрики "Макаровская" Вячеслав Коцан.

В отличие от домашних, яйца торговой марки "Квочка" сортируют согласно сорта, то есть в зависимости от веса и маркерують каждое дате фасовки. "Есть категория" мелкое ", есть категория С2, С1, С0 и С0", - пояснила технолог агрохолдинга "Авангард" Инна Игнатченко. Яйца "Квочка" доставляют в украинские магазины, соблюдая необходимого температурного режима - от четырех градусов. Свежими они считаются до 25 дней. Однако, в холодильнике яйца можно хранить и до двух месяцев.

«Авангард» (AVANGARDCO IPL) - крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине, входящий в группу компаний «Укрлендфарминг» (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка и производит йця под торговой маркой "Квочка". В состав компании входят 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 зон для подращивания молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склады длительного хранения яйца, 2 птицекомплексы полного цикла «Авис» и «Чернобаевское», а также завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудз». Яйца и яичные продукты компании соответствуют требованиям стандарта «Халяль» и разрешены для экспорта в Европейский Союз.