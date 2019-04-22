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В Украине стремительно подорожали огурцы, но подешевели помидоры

10:41, 22 апреля 2019
Агро
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Из-за погоды огурцы подорожали до 42 гривень за килограмм / фото УНИАН

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на специалистов рынка.

"Ценовые тенденции изменились в основном из-за погодных условий. Именно существенное сокращение предложения на фоне стабильного спроса позволило продавцам повысить цены", - сообщили в студии.

Отмечается, что цена на огурцы стремительно поднялась до 42-х гривень за килограмм. Подорожание на четверть произошло всего за неделю.

Напомним, ранее издание сообщало, что в Украине лук начали продавать по 30 гривень за килограмм.

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Теги: #томаты#огурцы#цены на овощи#помидоры