В Украине стремительно подорожали огурцы, но подешевели помидоры

Цены на овощи изменились из-за погоды.

В Украине стремительно подорожали огурцы, и подешевели помидоры.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на специалистов рынка.

"Ценовые тенденции изменились в основном из-за погодных условий. Именно существенное сокращение предложения на фоне стабильного спроса позволило продавцам повысить цены", - сообщили в студии.

Отмечается, что цена на огурцы стремительно поднялась до 42-х гривень за килограмм. Подорожание на четверть произошло всего за неделю.

Напомним, ранее издание сообщало, что в Украине лук начали продавать по 30 гривень за килограмм.