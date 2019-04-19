В Украину снова пытались завести зараженные томаты из Турции

Госпродпотребслужба предотвратила ввоз в Украину 35 тонн зараженных томатов из Турции. Груз был заражен южноамериканской томатной молью.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины двух партий зараженных томатов из Турции общим весом 35,19 тонн.

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Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали зараженную партию томатов при проведении фитосанитарного контроля таможенного комплекса в Одесской области.

Груз был заражен южноамериканской томатной молью.

С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Турцию ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года Госпродпотребслужба предотвратила ввоз в Украину 12 тонн зараженных томатов из Турции.