Украинские аграрии экспортировали более 40 миллионов тонн зерновых

Экспорт пшеницы за этот период составил 13,9 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 17 апреля экспортировали 40,2 миллиона тонн зерновых.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,9 миллиона тонн, ячменя - 3,3 миллиона тонн, кукурузы - 22,2 миллиона тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 223,5 тысячи тонн пшеничной муки.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 миллиона тонн зерна.