Украина сократила экспорт муки почти на четверть: тройка стран-покупателей

Основными покупателями украинской пшеничной муки в первом квартале 2019 года были Китай, ОАЭ и Сингапур.

Экспорт пшеничной муки из Украины в январе-марте текущего года сократился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 84,2 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей сферы пищевой промышленности (UFEB).

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"В первом квартале текущего года украинские компании экспортировали на внешние рынки 84,2 тыс. тонн пшеничной муки, что на 23%, или на 25,4 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что основными покупателями украинской пшеницы за отчетный период были Китай с долей 15,6% в общей структуре экспорта, ОАЭ - 14,4% и Сингапур - 12,2%.

Также в пресс-службе сообщили, что за январь-февраль 2019 года общий объем производства муки в Украине сократился на 12,4% по сравнению с двумя месяцами 2018 года, до 141 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 - июнь 2018) экспорт муки из Украины составил 412,6 тыс. тонн.