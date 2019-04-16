Украина сократила экспорт сахара: какие страны покупают

В марте экспорт сахара сократился на 12% и составил 30,2 тыс. тонн.

Украина с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, сентябрь 2018 - август 2019) сократила экспорт сахара на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года - до 304 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

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"Суммарно за сентябрь-март 2018-2019 МГ экспортировано 304,6 тыс. тонн сахара, что на 10% меньше, чем в предыдущем сезоне", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в марте текущего года экспорт сахара сократился на 12% и составил 30,2 тыс. тонн.

Основные поставки осуществлялись в Азербайджан (17% в общей структуре экспорта), Узбекистан (13%), Израиль (12%) и Казахстан (11%).

Как сообщал УНИАН, Украина в январе исчерпала квоту на беспошлинный экспорт сахара в Евросоюз в 2019 году.

В 2017-2018 МГ Украина сократила экспорт сахара на 27% - до 564 тыс. тонн.

Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ сократила производство сахара на 15% - до 1,7 млн тонн.