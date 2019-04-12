Земля и урожай вне закона

Аграрии называют теневой рынок земли и сельхозпродукции одной из основных проблем в сфере АПК. Однако, несмотря на то, что аграрные чиновники и эксперты много рассуждают на эту тему, до сих пор не существует единого определения этого понятия.

Так о чем же идет речь?

Простыми словами, фермер, который работает в серой зоне, обрабатывает земли, которые официально не переданы ему в аренду, засевает эти поля, к примеру, пшеницей, и реализует выращенное зерно за наличный расчет без уплаты налогов. А доказать, что собранный с этого участка урожай продается, невозможно.

Теневые фермеры платят с одного гектара сельхозземли в лучшем случае до 100 гривень налогов, либо не платят ничего. В то время как минимальная налоговая нагрузка на легально обрабатываемый гектар составляет как минимум 2000 гривень. А значит, местные бюджеты недополучают значительные объемы средств, которые могли быть направлены, в том числе, на развитие сельских территорий.

Распространенной является ситуация, при которой землю на бумаге обрабатывает сам собственник пая. Преимущественно, речь идет о пенсионерах, которые формально используют землю для своих нужд. Однако, если взять во внимание, что средний размер пая в Украине составляет от 4 до 5 гектаров, сложно представить, каким образом пожилой человек может работать на этой земле без дополнительной помощи.

«Поскольку теневые сельхозпроизводители избегают уплаты налогов, себестоимость их производства ниже, чем у производителей, которые работают легально и прозрачно. Это оказывает негативное влияние на продовольственный рынок и создает конкуренцию по цене, которая сказывается на привлечении инвестиций в отрасль», - отмечает заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Владимир Топчий.

Согласно подсчетам экспертов, выведение нарушителей закона из серой зоны позволит привлечь в бюджет свыше десятка миллиардов гривень. Эти средства превышают весь годовой объем государственной поддержки аграрной отрасли, на которую в 2019 году Кабмин выделил 5,7 миллиардов гривень.

Тем временем, на государственном уровне до сих пор не существует единой методики оценки нелегального рынка сельхозпродукции, которая бы показывала его масштаб. Не говоря уже о реальных шагах по борьбе с «теневиками».

Масштаб проблемы

В Украине функции по оценке теневого рынка возложены на Министерство экономического развития и торговли. Последний доступный отчет ведомства анализирует период за девять месяцев 2018 года. Согласно документу, доля теневого рынка в аграрной сфере по результатам трех кварталов прошлого года составила всего 6% от аграрного ВВП. Но у экспертов и участников рынка такая оптимистичная оценка вызывает сомнения.

Все методы визуального наблюдения показывают, что свободной сельскохозяйственной земли в Украине нет – аграрии ежегодно засевают поля зерновыми, выращивают и собирают урожай, реализуют его, после чего готовят земли для новых посевов. При этом за каждый отдельно взятый пай идет жесткая конкуренция. Но официальная статистика свидетельствует о другом. Согласно данным Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, в Украине не используется более 30% сельскохозяйственных земель.

Как отмечает заместитель главы общественного союза «Всеукраинская Аграрная Рада» (ВАР) Денис Марчук, именно этот объем может находиться в теневой обработке.

«Согласно официальным данным, из доступных 33,2 миллионов гектаров земли (за вычетом временно оккупированных территорий) около 12,7 миллионов гектаров в 2017 году были свободными. Собственно, этот объем и может быть определен, как потенциальная площадь земель в теневой обработке», - сообщил он.

Решается эта проблема просто – с помощью наполнения земельного кадастра и запуска цивилизованного рынка земли. Однако этот вопрос уже много лет остается в подвешенном состоянии. В свою очередь, законодательная неурегулированность вопроса с собственностью на землю приводит к неурегулированности продукции, которая производится на этих площадях.

Как один из способов оценки теневого рынка ВАР предложила сравнить данные по объемам производства семян подсолнечника и экспорта подсолнечного масла. С учетом коэффициента пересчета и корректировкой на внутренний спрос эти показатели должны совпадать. Однако, согласно полученным результатам, Украина должна была произвести на 2,5 миллиона тонн или на 30% больше семян подсолнечника, чтобы экспортировать такие объемы масла. А значит, именно этот объем был выращен на площадях в теневой обработке.

Отследить подобные схемы – несложно. Особенно в условиях, когда с помощью аэросъемки можно детально проанализировать, какие земли находятся в обработке и какие культуры на них выращиваются.

Подобное исследование в Украине провел Всемирный банк. И хотя за основу были взяты пилотные районы в Киевской и Николаевской областях, а не вся территория государства, полученные результаты позволяют оценить ситуацию по всей стране. Эксперты изучили снимки украинской земли из космоса, на которых было видно объем реально обрабатываемых угодий, и сравнили полученные данные с официальной статистикой.

«Всемирный банк сравнил результаты дистанционного зондирования в пилотных районах с фактическими данными о культивировании. Согласно полученным результатам, объем земли сельскохозяйственного назначения в теневой обработке составил около 30%. Это соответствует результатам других исследований, которые были проведены с использованием других методов в более широком масштабе», - сообщил ведущий экономист Всемирного банка по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий Клаус Дейнингер.

Таким образом, эксперты сходятся в оценках теневого рынка в украинской аграрной сфере, и полученные результаты значительно превышают 6%, озвученные Минэкономразвития.

Согласно подсчетам советника по экономической политике Международной финансовой корпорации Олега Нивьевского, в случае выведения нелегальных сельхозпроизводителей из тени, местные органы власти смогут увеличить свои доходы в среднем на четверть. Таким образом, дополнительные доходы бюджетов составят около 450 миллионов долларов.

«Поскольку предположение о 30% теневого рынка земли, по-видимому, является непротиворечивым, я думаю, мы также можем предположить, что фискальный эффект от теневого рынка земли составит 30% от существующих доходов, которые так или иначе связаны с сельхозземлей. Таким образом, согласно моим расчетам, он должен составить эквивалент около 450 миллионов долларов, или около 0,34% ВВП 2018 года», - отметил эксперт.

Однако несмотря на активные разговоры о важности борьбы с этим негативным явлением, государство не предпринимает реальные шаги для выведения «нелегальных» аграриев из серой зоны.

Бой с тенью

Профильное аграрное министерство видит главный рецепт в борьбе с «нелегальными» аграриями в государственной поддержке. По словам заместителя министра АПК Топчия, ведомство разрабатывает такие механизмы выплаты дотаций, которые стимулировали бы фермеров выйти из тени.

«Минагропрод осуществляет государственную политику, направленную на стимулирование сельхозпроизводителей легализировать свою деятельность. С этой целью в настоящее время Минагропрод реализует две государственные бюджетные программы, направленные на поддержку фермерских хозяйств и сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов. Воспользоваться ими могут аграрии, которые осуществляют свою деятельность легально», - отметил чиновник.

В то же время Всеукраинская Аграрная Рада, объединяющая малых и средних сельхозпроизводителей, негативно оценивает результаты выполнения этих программ, как и в целом механизма государственной поддержки аграрного сектора в 2018 году. По словам экспертов, механизмы выплаты дотаций прописаны таким образом, что производители не заинтересованы принимать в них участие, тогда как финансирование по-настоящему эффективных и прозрачных программ остановлено.

Речь идет о программе «квазиаккумуляции НДС», которая действовала в 2017 году и предусматривала выплату дотации пропорционально суммам уплаченного налога. При этом выплаты осуществлялись в автоматическом режиме, без участия чиновников. Однако в методике расчета дотаций была допущена ошибка и вместо того, чтоб исправить ее, правительство сократило финансирование программы до нуля, перенаправив финансирование на другие статьи расходов, которые, по словам экспертов, лишь способствуют дальнейшей тенизации аграрной сферы.

По мнению экспертов Всемирного банка, для того, чтоб борьба с тенью была действительно эффективной, прежде всего, необходимо закончить наполнение земельного кадастра данными о государственных угодьях. Ведь на данном этапе он содержит информацию лишь о 20% земель государственной собственности.

«Удивительно, но 80% неосвоенных государственных сельскохозяйственных земель составляет около 8 миллионов гектаров. Те 30% рынка земель в теневой обработке, о которых мы говорили, составляют от 6 до 9 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий. Таким образом, я не удивлюсь, если большая часть теневой земли в аграрном секторе относится к землям государственной собственности», - отмечает Клаус Дейнингер.

Эксперт добавил, что для борьбы с теневыми фермерами необходимо изменить существующий механизм налогообложения аграрного сектора, при котором почти весь аграрный бизнес от мала до велика использует упрощенную систему.

Кроме того, по словам Дейнингера, тенизации аграрного ранка также способствует норма о том, что минимальная продолжительность договоров аренды земли должна составлять семь лет. А потому эта норма должна быть отменена. Как и мораторий на продажу земель сельхозназначения.

Надежда Бурбела