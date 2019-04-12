В Одессе обнаружили 20 тонн зараженных турецких помидоров

Зараженный томатной молью груз возвращен в страну происхождения.

В Одессе обнаружена южноамериканская томатная моль в прибывших из Турции почти 20 тоннах помидоров.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпотребслужбы Украины в Одесской области, вредоносный организм обнаружен 9 апреля при проведении фитосанитарного контроля импортных грузов.

Зараженный груз возвращен в страну происхождения - Турцию.

Справка УНИАН. Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta Wier) повреждает растения пасленовых в любой фазе - от начала всходов до полного созревания урожая. Кроме томатов, она повреждает баклажаны, перец, физалис, картофель и многие дикорастущие и декоративные растения пасленовых. Она способна выжить и дать потомство в любых условиях, в любом месте и в любое время года, где только окажется. Томатная моль развивается очень быстро. Может приводить к потере урожая до 100%.