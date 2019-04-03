Зарплата аграриев выросла на четверть

Зарплата в пищевой промышленности в январе-феврале увеличилась на 20,7%.

Средняя зарплата штатных сотрудников, занятых в сельском хозяйстве Украины, в январе-феврале 2019 года составила 7,259 тыс. грн, что на 24,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В сообщении также сказано, что заработная плата в пищевой промышленности в Украине в январе-феврале выросла на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,758 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата аграриев в Украине в 2018 году выросла на четверть - до 7,1 тыс. грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в феврале 2019 года выросла по сравнению с февралем прошлого года на 20,4% - до 9429 грн.