Игорь Петрашко: «Авангард» поставляет на внешние рынки 50% украинских яиц

50% яиц собственного производства группа компаний «Авангард», крупнейший в Европе производитель яиц и продуктов из них, поставляет на экспорт и продолжает наращивать базу клиентов на внешних рынках.

Об этом рассказал Игорь Петрашко, заместитель генерального директора крупнейшего в Украине агрохолдинга Ukrlandfarming, в состав которого входит и «Авангард», в интервью журналистам сайта Latifundist. «Сейчас уже около 45% идет на экспорт, доходим до 50%. Яичный порошок в большей части поставляем за рубеж. В прошлом году экспортировали 9,5 тыс. тонн данной продукции. В этом году будет больше. Экспорт яиц также растет. Мы не выходим активно на новые рынки. Правильнее сказать, что мы наращиваем базу клиентов. Сейчас активно работаем через наш центр в Дубае. Не только на рынок ОАЭ. Планируем активно проработать рынок Саудовской Аравии, усилить там свое присутствие. Все же Ближний Восток по экспорту яиц остается для нас приоритетным», - заявил Игорь Петрашко.

Также, по словам Игоря Петрашко, «Авангард» продолжает развивать отношения и с рынками других стран и регионов: «Немного больше стараемся работать с Северной Африкой, Египтом, Ливией. Что касается яичного порошка, то это география всего мира: Евросоюз, Ближний и Дальний Восток. Хотим открывать рынки Китая, Японии, Южной Кореи. В этих странах другие требования по качеству. Мы пробуем получить туда доступ. Расширение географии рынка для нас значит не только увеличение объемов поставки, но и рост цены. Поскольку сейчас цены не такие, как нам хотелось бы».

«Авангард» (AVANGARDCO IPL) - крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Европе. В состав компании входят 19 птицефабрик по производству яиц, птицекомплексы полного цикла «Авис» и «Чернобаевское», 3 инкубатора, 10 зон подращивания молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц и биогазовый завод. В состав AVANGARDCO IPL также входит завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудз», который является одним из самых технологически развитых объектов по переработке яиц на территории Европы.