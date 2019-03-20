Украинские аграрии уже экспортировали 35,6 миллиона тонн зерновых

Экспорт пшеницы за этот период составил 12,9 млн тонн.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 20 марта экспортировали 35,6 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 12,9 млн тонн, ячменя - 3,3 млн тонн, кукурузы - 18,7 млн тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 191,2 тыс. тонн пшеничной муки.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна.