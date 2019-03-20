Проект «Агрокебеты» меняет систему аграрного образования в Украине

Современное аграрное образование Украины нуждается в кардинальных изменениях и в новом подходе к подготовке кадров.

Впервые в истории независимой Украины четырнадцать аграрных компаний объединились для запуска пилотного образовательного проекта «Агрокебеты».

Современное аграрное образование Украины нуждается в кардинальных изменениях и в новом подходе к подготовке кадров. Запрос от бизнеса фиксирует потребность в мультифункциональных работниках. Именно поэтому в январе 2019 года на базе факультета аграрного менеджмента НУБиП Украины Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) основала программу «Агрокебеты» по подготовке специалистов в соответствии с современными вызовами рынка труда и требований работодателей аграрного сектора.

Украина вместе с Бразилией и Китаем входит в тройку стран мира с самыми высокими показателями роста производительности в сельском хозяйстве за последние 10 лет. Такой успех связан в первую очередь с привлечением новых технологий в украинском сельском хозяйстве по всей производственной цепи. Очевидно, что дальнейшее развитие агросектора возможно только при использовании всех преимуществ технического прогресса и современных инноваций. А это значит, что и современное аграрное образование Украины нуждается в кардинальных изменениях и новом подходе в подготовке кадров для агробизнеса будущего.

Целью программы является подготовка специалистов нового формата для агробизнеса, так называемых «farm managers» или «полевых командиров», которые обладают универсальными знаниями одновременно в сфере агрономии, животноводства, аграрной инженерии и бизнес-менеджмента. Учебный курс, который разрабатывается совместно с НУБиП Украины, агрокомпаниями, НМЦ «Агроосвита» и Минобразования станет платформой для дальнейшей мультипликации на все прогрессивные учебные заведения аграрного направления в Украине.

«На сегодняшний день очень важно донести молодым людям, что агро - это не фуфайка и кирзовые сапоги, а в первую очередь современные технологии, которые меняют мир и это реально круто, — рассказывает идеолог проекта «Агрокебеты» Алекс Лисситса, президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса », генеральный директор ИМК. — Наша общая цель — не только провести один учебный курс и разработать учебную программу, а изменить в целом всю систему агрообразования, сделать ее более бизнес-ориентированной и вернуть интерес молодежи к селу и сельскому хозяйству. И тот факт, что все лидеры аграрного рынка Украины объединились ради этой цели, меня лично очень радует и вдохновляет».

За первые два месяца с запуска проекта, на него подалось почти 10 кандидатов на одно место, что уже в 3 раза больше, чем количество заявок на агроменеджмент, агрономию и инженерию в прошлом году в аграрные ВУЗы Украины. В результате ожидается конкурс в 50 человек на место, что может стать абсолютным рекордом среди аграрных вузов за все годы независимости Украины.

Одним из преимуществ участия в программе является менторское сопровождение —топ-менеджера агрокомпании, который будет сопровождать студентов в течение всего проекта. Преподавателями программы станут представители агробизнеса, менторы проекта, звездные зарубежные спикеры, преподаватели-практики университетов Украины. Управляющим органом программы является Наблюдательный совет, который состоит из числа публичных лиц и менторов проекта.

Обучение на программе «Агрокебеты» начнется уже 1 сентября 2019 года.

Проект реализуется благодаря передовым аграрным компаниям: Corteva Agriscience ™, «МХП», New Holland, IMMER Group, «Агропросперис», «ИМК», Cygnet, Bayer, «Галс Агро», Kernel, LNZ Group, «Лимагрейн Украина», AgroHub, SmartFarming.