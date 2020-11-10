Пол новорожденного пока не могут узнать / Скриншот
Редкое пополнение в нидерландском зоопарке - в зверинце Роттердама родился черный носорог.
Читайте такжеНа Мадагаскаре переоткрыли вид хамелеонов, который считался вымершим сто летОб этом идёт речь в сюжете ТСН.
Наблюдать за родами можно было через Интернет - их транслировали онлайн с веб-камеры. Беременность у самки носорога длилась 480 дней, малыш родился без осложнений.
Впрочем, пол новорожденного зоологи пока не смогли узнать - носорожек постоянно находится под пристальным наблюдением мамы.
Увидеть его посетители смогут пока разве что на видео - из-за пандемии зверинец закрыт.
Редкое пополнение: в нидерландском зоопарке родился черный носорог
Другие новости по теме
- Тренировался несколько месяцев: в зоопарке Лондона горилла позабавила посетителей трюком (видео)
- Птичьи стаи на морском побережье Англии достигли небывалых размеров (фото)
- В Италии родился редкий щенок с зеленым мехом (фото, видео)
- На Полесье активисты хотят восстановить древнюю дикую породу лошадей (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram