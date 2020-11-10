Беременность у самки носорога длилась 480 дней.

Редкое пополнение в нидерландском зоопарке - в зверинце Роттердама родился черный носорог.

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Наблюдать за родами можно было через Интернет - их транслировали онлайн с веб-камеры. Беременность у самки носорога длилась 480 дней, малыш родился без осложнений.

Впрочем, пол новорожденного зоологи пока не смогли узнать - носорожек постоянно находится под пристальным наблюдением мамы.

Увидеть его посетители смогут пока разве что на видео - из-за пандемии зверинец закрыт.

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Автор: Людмила Жерновская