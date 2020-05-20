В Одесском зоопарке родился китайский олененок (фото)

Роды произошли днем, поэтому за первыми минутами жизни детеныша смогли понаблюдать посетители зоопарка.

В Одесском зоопарке родился китайский олененок.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, детеныш родился у пары китайских мунтжаков.

Отмечается, что олененок родился днем, поэтому за первыми минутами его жизни смогли понаблюдать посетители зоопарка.

«Сейчас детеныш находится рядом с заботливой мамой и чувствует себя превосходно», - рассказали в мэрии.

Примерно до четырех месяцев он будет находиться на молочном вскармливании, после чего начнет постепенно переходить на растительную пищу.

Имя олененку сотрудники зоопарка пока давать не будут – его назовут одесситы в рамках конкурса «Дай имя малышу».

Справка УНИАН. Мунтжаки – небольшие олени. Рождаются пятнистыми, но к двухмесячному возрасту эти пятна выцветают.