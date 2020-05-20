В Одесском зоопарке родился китайский олененок (фото)
14:58, 20 мая 2020Экология
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Роды произошли днем, поэтому за первыми минутами жизни детеныша смогли понаблюдать посетители зоопарка.
Имя детенышу выберут одесситы / фото: Одесского зоопарка
В Одесском зоопарке родился китайский олененок.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, детеныш родился у пары китайских мунтжаков.
Отмечается, что олененок родился днем, поэтому за первыми минутами его жизни смогли понаблюдать посетители зоопарка.
«Сейчас детеныш находится рядом с заботливой мамой и чувствует себя превосходно», - рассказали в мэрии.
Примерно до четырех месяцев он будет находиться на молочном вскармливании, после чего начнет постепенно переходить на растительную пищу.
Имя олененку сотрудники зоопарка пока давать не будут – его назовут одесситы в рамках конкурса «Дай имя малышу».
Справка УНИАН. Мунтжаки – небольшие олени. Рождаются пятнистыми, но к двухмесячному возрасту эти пятна выцветают.
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